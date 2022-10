En un informe publicado el martes, la organización sin fines de lucro Finance Watch estima que los 60 bancos más grandes del mundo tienen alrededor de US$ 1.35 billones en exposición crediticia a activos de combustibles fósiles.

Las posibles pérdidas relacionadas con el clima asociadas con estos activos no están cubiertas por el capital existente de las empresas, según Finance Watch. Para abordar el déficit, el grupo de investigación estima que los bancos requerirán un capital adicional de entre US$ 157,000 millones y US$ 210,000 millones, lo que equivale a entre tres y cinco meses de utilidad neta de las empresas en el 2021.

Y esa es la cantidad mínima necesaria, dijo Julia Symon , titular de investigación de Finance Watch.

”Los bancos van a tener que reforzar su capital y van a tener que hacerlo ahora”, señaló Symon. “Es significativo y necesario no solo para ayudar a abordar la crisis climática, sino también para evitar la próxima crisis financiera”.

Mientras tanto, la industria continúa brindando financiamiento a empresas de combustibles fósiles. En los primeros nueve meses de este año, bancos encabezados por Wells Fargo & Co., RBC Capital Markets y JPMorgan Chase & Co. ayudaron a concertar préstamos y ventas de bonos por un total de alrededor de US$ 397,000 millones, un 16% menos que un año antes, según datos compilados por Bloomberg.

La caída de este año refleja el repunte récord de los precios del crudo, que ha generado un enorme flujo de caja para los productores de petróleo y gas y ha permitido a las empresas reducir sus niveles de deuda.