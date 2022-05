La NBA ya tiene finalistas. Tras 12 años de espera, los Boston Celtics sellaron este domingo su regreso a las finales del torneo al imponerse 100-96 en la cancha de los Miami Heat en el séptimo y definitivo partido de la eliminatoria. Ellos se encontrarán con los Golden State Warriors a partir de este jueves en varios partidos (tal vez hasta siete) que enfrentará al que está siendo el mejor ataque (Warriors) con la mejor defensa (Boston).

Los indicadores económicos de los rivales en la final de la NBA.

Premios económicos

Según diversos medios, la NBA no tiene un monto definido en cuanto a premios económicos para el campeón de cada temporada. Cada año se establece un fondo económico (“pool”) que se distribuye según criterios del sindicato de jugadores.

El dinero se reparte entre los 16 equipos que juegan los playoffs en función de sus resultados y de su recorrido en las eliminatorias. Este monto fue, por ejemplo, de US$ 15 millones en 2017; US$ 20 millones en 2018, y en la última temporada, US$ 22 millones. Es decir, el último campeón se llevó aproximadamente US$ 3.6 millones, lo que supone un total de US$ 240,000 para cada jugador, según cálculos de reparto de AS, pues no hay información oficial al respecto.

En el caso del MVP, el jugador más valioso del partido, este no recibe absolutamente nada de los organizadores del evento, excepto un trofeo y el pasar a la historia. Sin embargo, este logro marca un antes y un después en el salario del jugador y en cómo es percibido por las marcas para futuras campañas de marketing.

Audiencia

Para este año se esperan mejores audiencias en las finales de la NBA. Y es que en las del 2021, que enfrentó a los Milwaukee Bucks y a los Phoenix Suns, se promediaron 9.91 millones de espectadores en la serie de seis partidos, un 32% más que las seis finales del 2020 (Miami Heat contra Los Angeles Lakers).