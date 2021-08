Investigadores pidieron a los reguladores de Estados Unidos que retiren del mercado algunos protectores solares, entre ellos los de marcas como Coppertone, Banana Boat y Neutrogena, afirmando que encontraron pruebas de un posible carcinógeno.

Los científicos solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que retire de la venta todos los protectores solares que contengan el ingrediente activo octocrileno.

Los productos fabricados con esta sustancia química pueden contener benzofenona, un carcinógeno que también puede interferir con hormonas y órganos reproductivos clave, según un grupo dirigido por Craig Downs, director ejecutivo de Haereticus Environmental Laboratory, una organización sin fines de lucro que estudia los riesgos para la salud y el medio ambiente.

Una asociación gremial calificó el informe de engañoso.

Unos 2,400 productos de protección solar están hechos con octocrileno y “no sabemos cuál es su seguridad”, dijo Downs, quien presentó la petición el jueves. “La FDA no sabe cuál es su seguridad y es inconcebible que la FDA permita algo que no sabemos si es seguro o no”.

Las preocupaciones sobre los protectores solares comenzaron a aumentar en el 2019 cuando la FDA pidió a los fabricantes datos de seguridad sobre los ingredientes químicos, incluido el octocrileno. En mayo, un laboratorio de pruebas independiente encontró niveles de otro probable carcinógeno, el benceno, en varios productos, lo que provocó el retiro de algunos protectores del mercado.

Las investigaciones de la FDA muestran que el cuerpo absorbe suficientes ingredientes químicos de los protectores solares para justificar la realización de más pruebas. Sin embargo, no hay ningún indicio de que las empresas hayan proporcionado los datos de seguridad que la FDA solicitó hace dos años, dijo David Andrews, científico sénior del Environmental Working Group, una organización de defensa.

La FDA “toma en serio cualquier preocupación de seguridad que surja sobre los productos que regula, incluidos los protectores solares”, dijo Courtney Rhodes, una portavoz. La agencia “continuará monitoreando el mercado de los protectores solares para ayudar a garantizar la disponibilidad de protectores solares seguros para los consumidores estadounidenses”, mientras evalúa los problemas de contaminación, dijo.

Resultados similares

Trabajando con investigadores en la Universidad de la Sorbona, con sede en París, Downs y Joe DiNardo, un toxicólogo que anteriormente trabajó en la industria de los cosméticos, analizaron 16 protectores solares a base de octocrileno comprados en Francia y EE.UU. Entre las marcas se encontaban el spray Coppertone Water Babies de Beiersdorf AG, la loción Banana Boat SPF 50 de Edgewell Personal Care Co. y un spray y una loción Neutrogena Beach Defense de Johnson y Johnson. Todos dieron positivo en la prueba por benzofenona.

Los hallazgos de Downs y DiNardo fueron publicados en la revista Chemical Research in Toxicology en marzo. Posteriormente, investigadores belgas publicaron resultados similares después de analizar productos que contenían octocrileno.

“Nos aseguramos de que todos los productos de Beiersdorf, incluidos nuestros protectores solares, sean evaluados rigurosamente en cuanto a su seguridad y eficacia”, dijo Robert Nishiyama, un portavoz, en un correo electrónico. J&J y Edgewell no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Beiersdorf cayeron 1% al cierre en Alemania. Las acciones de Edgewell perdieron hasta un 1.1% y las acciones de J&J experimentaban pocos cambios a las 2:16 p.m. ET.

La investigación “perpetúa la desinformación y engaña y asusta innecesariamente a los consumidores acerca de la seguridad de los productos de protección solar”, dijo en un comunicado el Consejo de Productos de Cuidado Personal, un grupo de presión de Washington. La Unión Europea ha aprobado el uso de octocrileno en protectores solares, según el grupo.

No hay datos

Basándose en estudios en animales, el brazo de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la benzofenona como posible carcinógeno. No se dispone de datos sobre un posible vínculo con el cáncer en humanos, según la agencia con sede en Ginebra.

La investigación muestra que la benzofenona de los protectores solares puede interferir con el estrógeno, según la OMS. Esta hormona desempeña un papel clave en la salud de las mujeres y su alteración puede conducir a una pubertad temprana y un funcionamiento alterado de los órganos reproductivos.

El estudio de Downs sugiere que la benzofenona se formó por degradación del octocrileno. Solo los protectores solares que contienen el bloqueador de los rayos ultravioleta dieron positivo para el contaminante, y los niveles aumentaron con el tiempo.

Downs lleva años estudiando el impacto sanitario y medioambiental de los protectores solares. Sus investigaciones llevaron a Hawái y a otros destinos turísticos de playa, como las Islas Vírgenes estadounidenses, a prohibir la venta de protectores solares que contengan oxibenzona, químicamente relacionada con la benzofenona y el octocrileno, debido a las investigaciones que sugieren daños en los arrecifes de coral.