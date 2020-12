1.- Elon Musk, cofundador y director ejecutivo de Tesla

Elon Musk, fundador de SpaceX y director ejecutivo de Tesla, ha añadido la enorme cantidad de US$ 140,000 millones a su patrimonio en 2020.

Con esto alcanzó un total de US$167.000 millones de patrimonio neto el pasado lunes, según datos de Bloomberg.

Esto fue suficiente para que Musk ascendiera varios puestos en el listado de multimillonarios y superara a Bill Gates para colocarse en el segundo lugar (después de Jeff Bezos) en noviembre.

2.- Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon

Jeff Bezos, que también es propietario del diario estadounidense The Washington Post, comenzó 2020 como la persona más rica del mundo y lo termina de la misma manera.

Todo lo que ha hecho ha sido añadir más de US$ 72,000 millones a su patrimonio neto, gracias al extraordinario aumento de los ingresos de Amazon por la subida de ventas online a causa de la pandemia.

El patrimonio neto de Bezos incluso superó brevemente la marca de los US$ 200,000 millones hace unos meses, para bajar a los US$ 187,000 millones actuales.

No muy conocido por sus actividades filantrópicas, este año mejoró en ese aspecto: en febrero ofreció US$10.000 millones para combatir el cambio climático y en noviembre donó cerca de US$ 800 millones a organizaciones medioambientales.

Su exmujer Mackenzie Scott donó al menos US$ 5,800 millones a organizaciones no lucrativas este año.

3. Zhong Shanshan, fundador de Nongfu Spring

El patrimonio neto de Zhong Shanshan ha aumentado en US$ 62,600 millones (actualmente está por encima de los US$ 69,000 millones), según Bloomberg.

Zhong se convirtió en el hombre más rico de China en septiembre, después de que su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, lanzara una exitosa Oferta Pública de Venta que recaudó más de US$1,100 millones.

La empresa que fundó en 1996 y controla un quinto del mercado del agua embotellada en el gigante asiático tiene un valor de cerca de US$ 70,000 millones.

Con 66 años de edad, Zhong posee más del 84% de la empresa, con una participación valorada en unos US$60.000 millones.

Esto le ayudó a superar a otros multimillonarios como Pony Ma, de Tencent, y Jack Ma, el fundador de Alibaba, para convertirse en la persona más rica de China en meses recientes.

Zhong controla también el fabricante de vacunas Beijing Wantai Biological Pharmacy, que salió a bolsa en abril.

La empresa está desarrollando una vacuna para la covid-19 de aplicación mediante espray nasal que en noviembre se encontraba en la fase II de los ensayos.

4.- Bernard Arnault, propietario del grupo LVMH

El francés Bernard Arnault es el hombre más rico de su país y la revista Forbes lo colocó en el número 2 de su lista de personas más ricas, aunque el ranking de Bloomberg lo sitúa en el puesto número 4.

Propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, Arnault termina el año con un patrimonio neto de unos US$146,300 millones.

Incluso durante un año complicado para su conglomerado, la fortuna de Arnault creció más de un 30% en 2020.

Con el estallido de la pandemia, LVMH abandonó temporalmente su plan de adquirir Tiffany & Co., pero el pasado octubre alcanzó un acuerdo para adquirirlo por unos US$ 15,800 millones, unos US$ 400 millones menos de la oferta original.

Las ventas de productos de lujo siguen a la baja, pero LVMH sorprendió a los inversores recientemente al informar que las ventas de bolsos de Louis Vuitton y Dior se mantienen fuertes, particularmente en países como Corea del Sur y China.

5.- Dan Gilbert, presidente de Rocket Companies

Con 58 años, Gilbert es dueño del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers y cofundador de la empresa de hipotecas online Quicken Loans.

Según los datos de Bloomberg, su patrimonio neto aumentó en US$ 28,100 millones en 2020 (hasta un total de US$ 35,300 millones), gracias al impulso que supuso que la compañía matriz de Quicken Loans, Rocket Companies, lanzara una Oferta de Venta Pública en agosto.

Gilbert posee alrededor del 80% de Rocket Companies, una participación valorada en más de US$ 31,000 millones.

El llamativo aumento del patrimonio neto de Gilbert en 2020 (que se sextuplicó en un año) se atribuye a la salida a bolsa de Quicken Loans.