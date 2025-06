Una de las posibles opciones que se barajan sería dividir las operaciones de telefonía fija y móvil o empresarial de Vodafone España, debido a posibles problemas de competencia, según las mismas fuentes.

Masorange también podría adquirir la marca de bajo costo de Vodafone, Lowi, según una de las personas, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

La adquisición de Vodafone España también podría resultar costosa para cualquier operador de telecomunicaciones en España, según las fuentes. La empresa de capital riesgo Zegona Communications Plc. adquirió el año pasado las operaciones españolas del antiguo Vodafone Group Plc por unos € 5,000 millones (US$ 5,700 millones).

Las conversaciones exploratorias se producen tras los llamados del presidente de Telefónica, Marc Murtra, a una consolidación generalizada entre las empresas de telecomunicaciones europeas, siendo España un mercado clave para la empresa.

Telefónica y Masorange no han iniciado discusiones formales y no han hecho ninguna propuesta formal a Zegona, según las fuentes. No hay garantía de que la transacción se concrete, dados los posibles problemas antimonopolio y de financiación, añadieron.

Si se lleva a cabo, el posible acuerdo de Vodafone España podría seguir la estrategia de 2020, cuando Telefónica y dos rivales en Brasil se unieron para comprar otro competidor local.

Los tres compradores se repartieron los activos de Oi SA y obtuvieron la aprobación de las autoridades reguladoras para esta inusual operación, argumentando que sería beneficiosa para el mercado nacional al fortalecer a los operadores restantes.

El mercado español de las telecomunicaciones ha experimentado una consolidación en los últimos años. Masorange se creó en 2024 tras la fusión por € 18,600 millones entre Masmovil y las operaciones españolas de Orange SA, en una operación que creó al mayor operador del país por número de clientes. Orange posee la mitad de la empresa y el resto pertenece principalmente a tres firmas de capital riesgo.

Zegona, que cotiza en Londres, completó el año pasado la adquisición de los activos españoles de Vodafone. Vodafone España lleva años atravesando dificultades, en parte porque su banda ancha de fibra óptica depende en mayor medida de cables antiguos.

Vodafone España y Masorange están trabajando en la creación de una empresa conjunta de redes de fibra óptica en el país. Telefónica sigue dominando el segmento de servicios empresariales en España.

Para Telefónica, una de las principales preocupaciones de cualquier acuerdo es su elevado ratio de apalancamiento, dado que su calificación crediticia se encuentra en el nivel más bajo del grado de inversión.

Murtra ha afirmado que no hará nada que afecte negativamente al perfil de inversión de la empresa. Sin embargo, Telefónica puede encontrar formas de garantizar la financiación sin afectar a su ratio de apalancamiento, según una de las personas consultadas.

Los representantes de Telefónica, Masorange y Zegona declinaron hacer comentarios.