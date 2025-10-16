La oferta de BBVA SA por US$ 19,000 millones para adquirir Banco Sabadell SA fue rechazada por una amplia mayoría de los accionistas, poniendo fin a una saga de 17 meses.

El BBVA ha fracasado en la oferta de compra de acciones (OPA) del Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26% del capital de esta otra entidad española, con lo que pone fin al intento de hacerse con el control de la misma, según confirmó este jueves el supervisor bursátil nacional.

Solo tenedores de 25.47% de las acciones de Sabadell aceptaron la oferta, según un comunicado difundido el jueves. Esa cifra está por debajo del 30% que BBVA necesitaba superar para seguir adelante con su intento de adquisición y muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

El resultado es un golpe para el presidente de BBVA, Carlos Torres, cuyo primer intento de compra de Sabadell hace cinco años también fracasó. Tras lanzar una oferta hostil en mayo del año pasado, ha intentado superar la oposición de su competidor más pequeño y del gobierno, pero finalmente los inversores le dieron la espalda.

Se suma así a una lista de fracasos en fusiones bancarias en Europa. Otras operaciones que se han desmoronado o quedado en suspenso por la oposición gubernamental incluyen los acercamientos de UniCredit SpA a Banco BPM SpA en Italia y a Commerzbank AG en Alemania.

Una combinación de BBVA y Sabadell habría creado un nuevo gigante bancario nacional capaz de rivalizar con Banco Santander SA. También habría ayudado a BBVA a ampliar su presencia en España para equilibrar su dependencia de México, Sudamérica y Turquía.

Sabadell se opuso de un principio a la oferta y dijo que sus accionistas estarían mejor si rechazaban la propuesta de BBVA. La entidad tiene un fuerte arraigo en Cataluña, una región con un fuerte sentimiento nacionalista y donde el catalán es idioma oficial.

BBVA ofrecía una de sus acciones por cada 4.8376 acciones de Sabadell. Esa oferta la valoraba en aproximadamente € 16,300 millones (US$ 19,100 millones) al cierre del jueves, frente a una capitalización bursátil de € 16,200 millones. Torres había elevado el precio cerca de 10% el mes pasado en un intento por ganar apoyo de los inversores.