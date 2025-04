El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que el país iba a tener una “larga noche”, al tiempo que el peor apagón que ha golpeado a Europa en más de una década se acercaba a la marca de las 12 horas sin ninguna indicación de cuándo se restablecerá en su totalidad la energía o cuál fue la causa del apagón.

España y Portugal sufrieron un apagón masivo poco después del mediodía del lunes, lo que paralizó los viajes por tren y avión, interrumpiendo las redes de comunicación y los negocios en toda la región.

Varias refinerías de petróleo informaron de un corte en la producción. El operador de la red, Red Eléctrica, indicó inicialmente que preveía que el servicio completo tardaría entre seis y diez horas en restablecerse, pero para cuando Sánchez habló, solo se había restablecido alrededor del 50% del suministro.

En su segunda comparecencia del día, el funcionario afirmó que el gobierno no había identificado la causa del apagón. El país perdió unos 15 gigavatios de suministro eléctrico en cinco segundos, afirmó.

“Trabajamos con un objetivo claro, y es que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio”, dijo. “Nos espera una larga noche. Seguiremos trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible y les mantendremos informados”.

Un apagón de esta magnitud es sumamente inusual y pone de manifiesto la fragilidad de la red eléctrica en un momento en que los sistemas europeos se encuentran bajo presión debido al aumento de la demanda de energía renovable.

Aunque aún no se conoce la causa del problema, la producción solar es especialmente alta en toda Europa en esta época del año. Un aumento repentino de la energía solar provocó que los precios de la energía cayeran en negativo durante el fin de semana en Alemania, Bélgica y los Países Bajos.

Una tienda sin luces durante un corte de energía en Lisboa, Portugal, el lunes 28 de abril de 2025. El transporte público, los semáforos y los servicios telefónicos estuvieron mayoritariamente interrumpidos en partes de Madrid, Barcelona y Lisboa debido al corte, mientras que los trenes estuvieron en su mayoría detenidos.

España también puede enfrentar preguntas por su decisión de desmantelar sus plantas nucleares, que actualmente contribuyen con el 20% de su combinación energética, mientras que también tiene previsto cerrar su última planta de carbón este año en favor de energías renovables con plantas de gas como respaldo.

Los mercados bursátiles operaron con normalidad en ambos países, pero la CNMC, el organismo de control antimonopolio del país, retrasó una reunión en la que podría haberse tomado una decisión sobre la oferta de BBVA SA para comprar Banco de Sabadell SA, según un portavoz de la agencia.

Si bien las Islas Canarias y Baleares no se vieron afectadas, el transporte público, los semáforos y los servicios telefónicos no funcionaron en gran parte del territorio peninsular.

En Madrid, los oficinistas abarrotaban el distrito financiero de la ciudad, mientras las ambulancias circulaban a toda velocidad por la avenida Castellana, la arteria principal, donde los agentes de tráfico utilizaban altavoces en sus vehículos para dirigir a vehículos y personas. Los cajeros automáticos del centro no funcionaban, y el principal aeropuerto de Madrid ha advertido de que está experimentando numerosos retrasos.

La gente se reúne alrededor de una radio portátil colocada en un árbol en una calle de Madrid para escuchar las noticias, ya que el acceso a internet y las redes de televisión están interrumpidas debido a un apagón masivo en España el 28 de abril de 2025. (Foto de Paul Hanna / AFP)

Para acelerar la recuperación, España está reactivando plantas de gas e hidroeléctricas. Ante una interrupción tan extensa, se aplica un proceso meticuloso para reactivarlas, conocido como arranque en negro. Algunas zonas de España, incluyendo zonas de Madrid, fueron restableciendo gradualmente la conexión a la red por la tarde.

Más temprano el lunes, el operador de la red, Red Eléctrica, dijo que el apagón fue resultado de una “oscilación”, lo que sugiere una interrupción en la frecuencia o el voltaje de la red, ambos factores cruciales para mantener la estabilidad.

El evento demuestra la fragilidad de las redes eléctricas. Cuando una línea de transmisión falla, puede sobrecargar otras, lo que genera un efecto cascada, según Artjoms Obusevs, investigador sénior de la Escuela de Ingeniería ZHAW en Suiza.

Volviendo a casa

Una multitud desciende por la avenida principal de Madrid en busca de un autobús, un taxi o para adelantar parte del largo camino para volver a casa en una jornada caótica en España, con el país paralizado por un masivo apagón.

Bajo un sol todavía firme, miles de personas realizan el trayecto entre el ruido de los motores y los silbidos del tráfico desorganizado de este lunes inusual.

Sin electricidad desde pasado el mediodía, los trenes del país están paralizados, las paradas de metro han sido cerradas y los viajeros, sin señal ni internet en los celulares, caminan desorientados.

En la céntrica plaza de Cibeles, autos, taxis y buses siguen atrancados en un gran atasco que los peatones tratan de sortear serpenteando.

Viajeros con maletas en la zona frente a la estación de tren de Atocha durante un apagón masivo que afectó a toda la península Ibérica y al sur de Francia, en Madrid, el 28 de abril de 2025. Un apagón masivo, ocurrido a última hora de la mañana del 28 de abril de 2025, afectó a toda la península Ibérica y parte de Francia, según el operador portugués de la red eléctrica, REN. (Foto de Paul Hanna / AFP)

En las paradas de bus, los viajeros forman largas filas improvisadas que alcanzan varios centenares de metros, mientras los policías tratan de mantener el orden.

Rosario Pena, una empleada de una firma de comida rápida, comienza a desesperarse tras pasar “una hora y media” para llegar hasta aquí.

“Y ahora lo que me falta” hasta volver a casa, lamenta.

La mayoría de autobuses, repletos de viajeros, llevan carteles indicando que no admiten más pasajeros.

“Unas dos horas seguro me quedan para volver a casa”, calcula Estefanía Gallardo, una camarera de 33 años que trabaja en un famoso restaurante de la ciudad y que trata de regresar después de haber visto anulada la jornada.

Mientras que algunos caminan a buen ritmo, decididos a llegar antes de la noche, otros prefieren hacer un alto en el camino. Sin refrigeradores, los restaurantes saben que la comida del día se perderá, así que no faltan quienes improvisan promociones.

Un cartel en la calle propone un descanso: ostras y una copa de vino, 5 euros, con pago efectivo.

Segio Arjona instaló un puesto a la entrada de su pastelería Luna y Wandaa para proponer sus tartas de queso al 50%.

Hay también quien va más lejos, como la heladería Dolce Fina, que ofrece productos de forma gratuita y ya ha atraído una larga fila ante la tienda.

“Estáis haciendo feliz a mucha gente. ¡Al mal tiempo buena cara!”, lanza una clienta.

Larga espera en Barcelona

Este lunes caótico deja escenas similares en una agitada Barcelona, donde grandes filas rodean las paradas de bus y todo el mundo camina confuso, mirando incrédulo a un celular que no recupera la señal.

Con las paradas de metro y ferrocarril cerradas hasta nuevo aviso, Lucía Romo lleva tres horas esperando a tener noticias de cuándo podrá regresar a su casa, ante las escaleras clausuradas que llevan a la estación subterránea.

“Han cerrado y no han dicho nada, como diciendo ‘ahí se quedan’”, explica resignada esta empleada de limpieza de 48 años, junto a varias personas más que aguardan sin opciones para regresar.

“Estamos viendo (...) para irnos en taxi, pero los taxis también están colapsados”, asegura lamentando que todavía no ha logrado comunicarse con su familia.

“No hay cobertura”, recuerda.

Unos metros más arriba, en una de las concurridas paradas de autobús, Jordi Poch también busca alternativas. Este informático de 45 años, residente en una localidad al sur de Barcelona, suele usar el tren cuando viaja a la ciudad, pero hoy nada funciona como debería.

“Como no suelo coger autobuses, no sé muy bien dónde están las paradas y como no hay internet, no puedo informarme”, expone resignado.

Con los taburetes sobre las mesas, la mayoría de restaurantes, sin luz, no aceptan clientes en el interior, pero las terrazas, sin embargo, no se vacían.

Una decena de trabajadores vestidos con traje conversan animadamente con sus bebidas en un barrio elegante de Madrid.

Entre ellos está Camilo Andrés García, un informático de 38 años. Reconoce que tendrá que caminar una hora, “en realidad más bien dos” para llegar a casa, después de disfrutar con sus compañeros en este local donde los dueños le han dado crédito a él y a sus colegas, clientes habituales del local.

Con información de AFP y Bloomberg