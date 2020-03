En medio de pandemia, vuelve a oírse el runrún de plantas chinas

Gran parte de la producción mundial se paraliza como consecuencia del coronavirus, pero China está despertando lentamente al reiniciar la producción en las fábricas y reanudar algunos vuelos.

La recuperación en la segunda mayor economía del mundo supone cierto alivio para los fabricantes mundiales en los próximos meses a medida que el virus sigue causando estragos en Europa, EE.UU., India y América Latina.

Los empleados vuelven al trabajo, las líneas de producción están comenzando a funcionar e incluso el epicentro donde emergió inicialmente el virus en Wuhan terminará su bloqueo pronto.

Las ventas de automóviles en China probablemente tocaron fondo el mes pasado y se prevé que se recuperen gradualmente a medida que la propagación del virus disminuye y los consumidores vuelven a comprar, ha dicho un grupo de la industria automotriz este mes.

“Los indicadores en tiempo real muestran que China está reiniciando su complejo industrial”, dijeron analistas de Sanford C. Bernstein en un comentario el martes. “Obviamente, el reinicio está en una etapa temprana, pero las cosas están mejorando gradualmente”.

En la industria de aerolíneas del país, cuyo desplome el mes pasado diezmó su enorme mercado de aviación a un tamaño más pequeño que el de Portugal, las aerolíneas están restableciendo lentamente los vuelos.

La capacidad prevista aumentó un 2.4% la semana pasada desde los siete días anteriores a 9.2 millones de asientos, mientras que los otros 10 principales mercados del mundo continuaba contrayéndose, según la firma de análisis de datos de vuelo, OAG Aviation Worldwide.

Entre otras señales, el tráfico del metro chino aumentó un 21% la semana pasada y las ventas por internet de grandes electrodomésticos se recuperaron tanto en volúmenes como en media semanal de precios, según Bernstein.

Gran parte de China ha estado cerrada durante semanas desde finales de enero, debido a que la propagación del virus obligó a ampliar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Esta es la situación actual de algunos fabricantes:

BMW

La producción en las plantas de Shenyang, de BMW AG, se reanudó el 17 de febrero, y el fabricante de automóviles alemán dijo que confía en que el Gobierno chino gestionará la crisis y vencerá la epidemia. “Seguimos confiando en la perspectiva comercial a medio y largo plazo de nuestro mercado número 1 a nivel mundial”, dijo la compañía en una respuesta por correo electrónico a preguntas.

Fiat Chrysler

La compañía dijo que sus actividades de fabricación en China han reiniciado la producción tras recibir autorización de los gobiernos regionales y nacionales pertinentes. Más del 90% de sus distribuidores y el 95% del personal de la empresa conjunta con Guangzhou Automobile Group vuelven a estar operativos, y “las actividades comerciales y de fabricación en general están reanudando gradualmente los negocios”, dijo Fiat Chrysler.

Ford

El fabricante de automóviles estadounidense dijo que sus plantas chinas reanudaron la producción el 10 de febrero y continúan aumentándola. Sus sociedades locales se han recuperado en casi el 100%, aunque algunos empleados de Hubei o Wuhan todavía están bajo restricciones de viaje.

Foxconn

Foxconn, un importante socio de fabricación de nombres conocidos como Apple Inc. o HP Inc., se está recuperando gradualmente. La unidad de Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co., ha dicho esta semana que ha recuperado el personal estacional completo antes de lo previsto, lo que indica que la compañía taiwanesa confía en resolver la escasez de mano de obra y los problemas logísticos que amenazaron con sofocar el flujo de iPhones y dispositivos a Estados Unidos y al resto del mundo.

Honda

El fabricante de automóviles japonés dijo que la capacidad se está recuperando gradualmente en sus dos empresas chinas y hasta ahora no ha tenido problemas por la escasez de piezas allí.

Nissan

Todas las fábricas de Nissan Motor Co. en China han reanudado el trabajo y la producción estará en consonancia con los mandatos del Gobierno, dijo la compañía.

SAIC

Todas las plantas de SAIC Motor Corp. en China han reanudado la producción, y la compañía ha ajustado los niveles de producción en función de la demanda. El fabricante de automóviles tiene planes de contingencia para asegurar piezas en caso de interrupciones, dijo.

Tesla

La fábrica de Tesla Inc. en China se ha recuperado de un cierre por el virus mejor que muchos otros en la industria, con la ayuda de las autoridades locales. Después de reanudar las operaciones el 10 de febrero, la planta, la única de Tesla fuera de EE.UU., ha superado la capacidad que tenía antes del cierre, alcanzando una producción semanal de 3,000 automóviles, dijo un representante de la compañía el viernes.

Toyota

Las plantas del gigante automotriz japonés en Guangzhou y Changchun han vuelto a su horario regular de dos turnos, mientras que en Tianjin, todas las líneas de producción vuelven a los dos turnos, excepto una que sigue en un turno. Más del 98% de los concesionarios de Toyota han abierto nuevamente, y la compañía no tiene planes hasta el momento de revisar su objetivo de ventas para el 2020 en China, dijo.

Volkswagen

Casi todas las instalaciones de producción vuelven a estar operativas, dijo Volkswagen AG. Hay problemas, como una cadena de suministro nacional lenta así como opciones de transporte limitadas para los empleados, pero todos los sitios de producción de componentes de Volkswagen y sus socios están produciendo nuevamente, señaló.