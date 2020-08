El proceso electoral en Estados Unidos vive una etapa clave con la convención del Partido Demócrata para nombrar a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca. El partido busca mostrar una imagen de unidad frente a Donald Trump, diferente a la que exhibió en el 2016, cuando sus precandidatos se enfrascaron en discrepancias que dañaron la postulación de Hillary Clinton.

En opinión del internacionalista y catedrático de la PUCP Óscar Vidarte Arévalo, en las elecciones del 2016, la batalla entre los precandidatos Hillary Clinton y Bernie Sanders fue muy dura y desgastó a los demócratas. Esta vez, Sanders se retiró de las primarias en abril y optó por apoyar rápidamente a Joe Biden “para no dividir más el partido”.

Con Sanders se refuerza una coalición formada contra Trump que no se vio en las elecciones pasadas. “El objetivo es sacar a Trump y para ello el partido tiene que estar unido”, coincidió el historiador y catedrático de la PUCP Norberto Barreto. Pero agregó que “habrá que ver cuánto trasciende este mensaje en el sector progresista”.

En el primer día de la convención, Sanders pidió a sus seguidores votar por Biden. Consideró que el país no podrá sobrevivir a otro gobierno de Donald Trump y que las elecciones del 3 de noviembre serán “las más importantes de la historia moderna” de Estados Unidos.

La ex primera dama Michelle Obama, una mujer que se ganó a pulso un papel importante en la política de Estados Unidos, también intervino en el primer día de la convención del Partido Demócrata con el mismo mensaje: el de la unidad y el discurso contra Trump.

“Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país. Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea”, dijo.

La ex primera dama Michelle Obama pronunció un poderoso discurso contra Donald Trump en la convención demócrata. (Foto: AFP)

Michelle Obama llamó a la acción a los votantes jóvenes y diversos que no acudieron a las urnas en las elecciones pasadas. En Estados Unidos, el voto no es obligatorio, y un sector que apoyó a Barack Obama en las elecciones del 2008 y el 2012 no acudió a las urnas en el 2016.

“Hay sectores que no acuden a las urnas solo para votar contra Trump. Tienen que sentir un vínculo con los candidatos [demócratas]. Ya se vio que no basta el odio a Trump, como se pensó en el 2016, cuando se esperaba que todas las mujeres votaran por Hillary Clinton, y no ocurrió así”, señaló Vidarte a este Diario.

Aquella vez, hubo un exceso de confianza del Partido Demócrata, ya que las encuestas daban como favorita a Hillary Clinton. Además, el partido cometió “un error grave al subestimar profundamente a Trump”, señaló, por su parte, Norberto Barreto.

Las últimas encuestas en Estados Unidos también dan como favorito a Joe Biden. Un sondeo difundido por The Washington Post y la cadena de televisión ABC coloca a Biden con el 53% de intención de voto y a Trump con el 41%.

En tanto, una encuesta de CNN muestra que el 51% de los votantes registrados apoya a Biden y el 42% a Trump. Un tercer sondeo divulgada por la firma Gallup no incluyó preguntas sobre el voto, pero encontró que el índice de aprobación a la gestión de Trump está en el 42%, mientras que el 51% desaprueba su gestión en el sector de la economía.

El factor Harris

El candidato demócrata eligió como compañera de fórmula a la senadora de California Kamala Harris, una mujer afroamericana que podría atraer los votos de la minoría.

La afroamericana Kamala Harris integra la fórmula presidencial del Partido Demócrata junto con Joe Biden, un hombre blanco de 77 años que pertenece al establishment de su partido. Con ella se busca capturar el voto del sector progresista. (Foto: AP)

Norberto Barreto y Óscar Vidarte coinciden en que la incorporación de Harris suma a la campaña, pero está por verse cuánto.

“Fue una decisión correcta. Lo que Kamala proyecta hacia las minorías y al sector de las mujeres es muy importante. Una de las cosas que preocupa a los republicanos es que aparentemente Trump está perdiendo el apoyo de las mujeres de clase media”, dijo Barreto.

“Kamala Harris es una buena candidata a la vicepresidencia. No es propiamente del establishment, como Joe Biden. Se mueve entre el progresismo y la moderación. Es un guiño para la izquierda”, aseguró, finalmente, Vidarte.