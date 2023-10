Noboa, el favorito de los inversionistas, venció a su oponente socialista, Luisa González, por 52% a 48% en la segunda vuelta, con más del 94% de los votos escrutados, según datos preliminares de la autoridad electoral. González reconoció su derrota.

El novato en política tiene un año y medio para controlar un país asediado por poderosos carteles de cocaína, dificultades para pagar su deuda y una inestabilidad en el Congreso que ha dificultado la aprobación de leyes y el aumento de impuestos. Su Gobierno ocupará el cargo desde diciembre de este año hasta 2025, aunque puede presentarse a la reelección.

Noboa, que fue educado en Estados Unidos y que ahora se convierte en uno de los líderes más jóvenes del mundo, quiere hacer que el país esté más abierto a la inversión extranjera y utilizar exenciones tributarias para dar un impulso a la creación de empleos.

Hoy “empezamos a trabajar por un nuevo Ecuador, para reconstruir a un país golpeado por la violencia, la corrupción, el odio”, dijo en un breve discurso de victoria desde una cabaña en la playa frente al océano.

Es probable que algunos de los mayores dolores de cabeza de Noboa provengan del Congreso, donde sólo alrededor del 10% de los legisladores respaldan a su partido y donde el partido Revolución Ciudadana, al que pertenecía el expresidente Rafael Correa, tendrá el mayor número de escaños.

Será el líder más joven de América, ya que tendrá 36 años al momento de asumir la presidencia, la misma edad que tenía el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando subió al poder el año pasado. Al igual que Boric, Noboa tendrá que superar su inexperiencia en el Gobierno para reactivar el crecimiento y negociar con un Congreso que no controla.

Su familia también posee empresas de fertilizantes, chocolate, transporte y plásticos, entre otros intereses. El padre de Noboa, Álvaro, una de las personas más ricas de Ecuador, se postuló cinco veces a la presidencia, sin éxito.

Prisión en el mar

Ahora que Ecuador está asediado por bandas del crimen organizadas en violentas prisiones, Daniel Noboa sugirió durante su campaña presidencial una solución centenaria: trasladar a los peores delincuentes a cárceles flotantes.

Para “aislar completamente” a los delincuentes más violentos que han impuesto un reinado del terror, Noboa quiere “un sistema transitorio de barcazas carcelarias”, dijo este mes durante un debate.

Los barcos prisión serían custodiados por la Armada de Ecuador dentro de aguas territoriales para mantener incomunicados a peligrosos delincuentes, acabando con su capacidad de ordenar asesinatos, secuestros y extorsiones desde sus celdas, según un documento proporcionado por la campaña de Noboa. El plan está dirigido a aproximadamente una sexta parte de la población encarcelada.

Una tasa de homicidios en espiral que ha superado a la de Colombia y México y alcanzará las 25 personas por cada 100,000 en 2022 ha sacudido a la nación andina, convirtiendo la delincuencia en el principal problema interno. La violencia sacudió la campaña presidencial, cuando el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en agosto cuando salía de un mitin en Quito. Siete sospechosos del asesinato fueron encontrados muertos en la cárcel la semana pasada.

Gran parte de la ola de criminalidad surge del uso de las cárceles como cuarteles generales por parte de los narcotraficantes en medio de un escaso control gubernamental, según un general retirado de la Policía nacional. “Las pandillas básicamente manejan las operaciones desde allí, especialmente el tráfico interno de drogas”, dijo Juan Carlos Barragán.

Esto ha empeorado los problemas que han afectado al sistema penitenciario durante décadas, añadió. La violencia en las cárceles de Ecuador ha dejado más de 400 personas muertas desde 2020.

Medidas fuertes de seguridad

Noboa quiere utilizar las barcazas como parte de una campaña de seguridad más amplia. Su estrategia incluye un nuevo servicio de inteligencia centralizado, la militarización de las principales carreteras y puertos, equipar a la Policía con equipos modernos y utilizar drones para monitorear las porosas fronteras de Ecuador con Colombia y Perú, fuentes de la cocaína que inunda el país en su ruta hacia la costa para exportarse a Estados Unidos y Europa.

Los británicos utilizaron cárceles flotantes, conocidas como cascos de prisión, en los siglos XVIII y XIX. Más recientemente, el HMP Weare fue atracado frente a la costa sur del Reino Unido y dado de baja en 2006. En Estados Unidos, el Centro Correccional Vernon C. Bain de 800 camas, una barcaza de cinco pisos que forma parte de la prisión de Rikers Island en Nueva York, está anclado frente al Bronx y su cierre está previsto para este año.

Otros candidatos en Ecuador también plantearon planes para nuevas cárceles. Villavicencio se comprometió a construir una instalación de alta seguridad en una zona remota de la selva amazónica. Luisa González dijo que trasladaría el complejo carcelario que alberga la peor violencia de la periferia de Guayaquil, una ciudad portuaria tropical de 3 millones de habitantes, a una ubicación rural.

Avalanchas de barro

Durante la década en la que el mentor político de González, Rafael Correa, estaba en el poder, Ecuador construyó una nueva cárcel importante en las afueras de la ciudad central andina de Latacunga. Sin embargo, su ubicación corre el riesgo de ser destruida por lahares (avalanchas de lodo) si el cercano volcán Cotopaxi, cubierto de un glaciar, sufre una erupción importante.

Guillermo Lasso, el actual presidente, reabrió una cárcel de Guayaquil conocida como La Roca, para albergar a presos acusados de instigar disturbios violentos. La instalación tuvo que cerrar después de que la Policía llevó a cabo una detonación controlada el mes pasado cuando un gran dron cargado de explosivos cayó sobre su techo, causando grandes daños.

El plan de barcazas de Noboa corre el riesgo de aumentar este historial de fracasos, según Barragán. “No sabemos si esto es parte de un plan o simplemente una idea que se le ocurrió”, dijo el ex general de la Policía. Las cuestiones prácticas incluyen la logística y garantizar que no se violen los derechos humanos, incluido el derecho de los prisioneros a recibir visitas.

Si bien es necesario controlar estrechamente a los líderes de la droga para limitar su capacidad de dirigir sus bandas, los defensores de los derechos humanos temen que subirlos a bordo de barcos pueda provocar luchas de poder mortales dentro de sus organizaciones.

La idea de Noboa “es producto de la imaginación y sería un paso en la dirección equivocada y no adecuado para Ecuador”, dijo Billy Navarrete, jefe del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil. “No hay garantía de que una medida como esta pueda cambiar la situación del sistema penitenciario”.

