Buffett no cree que coronavirus empañe su optimismo sobre las bolsas

Warren Buffett dijo el lunes que los titulares negativos, incluidos los del brote de coronavirus, no empañan su opinión de que la renta variable es un buen destino para las inversiones a largo plazo.

En declaraciones a la cadena de televisión CNBC, Warren Buffett dijo que no era ningún experto en el coronavirus, pero señaló que los inversores con un horizonte temporal de 10 a 20 años y centrados en la capacidad de generar beneficios de las empresas verán que han “hecho una buena inversión” al invertir en acciones.

"Ciertamente, no se puede predecir el mercado leyendo la prensa diaria", dijo. "Si miras la situación actual... obtienes más por tu dinero en acciones que en bonos".

Buffett dijo que la economía de Estados Unidos era “fuerte, pero un poco más floja” que hace seis meses, y reconoció que el brote de coronavirus había afectado a muchos de los negocios de Berkshire Hathaway Inc.

El llamado “oráculo de Omaha” dijo que muchos de los cerca de 1.000 establecimientos de la cadena de helados y restaurantes de comida rápida Dairy Queens que hay en China están cerrados, mientras que los que están abiertos “no están haciendo un gran negocio”. Por otra parte, compañías como la empresa de material de aislamiento Johns Manville o la de enmoquetado Shaw están sufriendo interrupciones en la cadena de suministro.

"Siempre se avecinan problemas", dijo. "La verdadera pregunta es dónde estarán esos negocios en cinco o diez años".

Buffett hizo estas declaraciones después de que Berkshire publicara sus resultados anuales el pasado sábado.

El beneficio operativo cayó un 3% a US$ 23,970 millones. El beneficio neto alcanzó un récord de US$ 81,420 millones, gracias a las plusvalías latentes en participaciones como la que el hólding de inversiones de Buffett tiene en Apple Inc.

VIDEO RECOMENDADO

Pareja se sube a avión cubierta toda de plástico para evitar contagio de virus.

Pareja se cubre todo de plástico para no contraer coronavirus