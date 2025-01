La violencia contribuyó a hacer de 2024 uno de los años más peligrosos jamás registrados para los viajeros, en un momento en que la ciudad más grande de Estados Unidos sigue trabajando para recuperarse plenamente de la pandemia.

Los edificios de oficinas se han quedado sin trabajadores —las vacantes se acercan al 20%— y el número de usuarios de autobuses y metro entre semana está por debajo de los niveles anteriores a la epidemia. Esto preocupa mucho a los empresarios, que afirman que sus trabajadores tienen miedo.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) va a tener que gastar más para mejorar la seguridad en los trenes, señaló Kathryn Wylde, quien dirige Partnership for New York City, un grupo empresarial compuesto por las mayores empresas de la ciudad, emtre ellas JP Morgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc.

Pasajeros salen de la estación de metro de Wall Street, cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), en Nueva York, EE.UU., el viernes 4 de mayo de 2018. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg

“Esas son todas cargas extraordinarias para la MTA, pero realmente no tienen otra opción porque, literalmente, esta es la principal prioridad de los empleados”, sostuvo

La MTA, la agencia estatal que gestiona el metro, los autobuses y los trenes de cercanías de la ciudad, está tratando de alentar a la gente a utilizar el transporte público cobrando a los conductores que entran en el distrito financiero central de Manhattan. Pero si la gente no se siente segura, la agencia se arriesga a perder más pasajeros.

El lunes, el primer día hábil del programa de tarifa de congestión, el presidente de la MTA, Janno Lieber, declaró a Bloomberg Radio que la agencia está acelerando un programa para instalar barreras en el borde de los andenes del metro.

En la actualidad, 14 estaciones —de un total de más de 400— tienen barreras en los andenes, según la MTA. El programa comenzó hace un año.

Lieber reconoció que los pasajeros están cada vez más inquietos. “No hay duda de que algunos de estos incidentes de gran repercusión, atentados terribles, se han metido en la cabeza de la gente y han hecho que todo el sistema parezca menos seguro”, sostuvo.

En la víspera de Año Nuevo, en pleno Manhattan, un hombre sufrió fracturas de cráneo y costillas, así como rotura de bazo, tras ser empujado desde un andén del metro a la vía de un tren que circulaba en sentido contrario. Un joven de 23 años con antecedentes de arrestos por agresión, posesión de armas y acoso fue acusado del incidente.

Un día después, una persona fue apuñalada repetidamente en el andén de una estación de Morningside Heights, otra fue acuchillada en el tren número 2 y una tercera fue acuchillada a primera hora de la mañana siguiente.

Todo ello después de que unas semanas antes un inmigrante indocumentado prendiera fuego a una mujer, Debrina Kawam, que dormía en un tren cerca de Coney Island. Murió a causa de las heridas.

Sebastián Zapeta, un ciudadano guatemalteco de 33 años, fue detenido por el asesinato de una mujer en el metro de Nueva York. (Policía de Nueva York).

Son solo los últimos casos de violencia que marcaron la ciudad de Nueva York a lo largo de 2024 y aumentaron el temor entre el público. El alcalde, Eric Adams , y la gobernadora Kathy Hochul han hecho numerosos esfuerzos para acabar con la delincuencia en el metro, pero poco parece cambiar las cosas. Ni más policías. Ni cámaras en los vagones ni controles de bolsos. Ni siquiera el despliegue de la Guardia Nacional.

Incluso con todas esas medidas, 2024 resultó ser uno de los años más peligrosos para los usuarios del metro en al menos varias décadas, según datos del gobierno recopilados por el grupo de investigación Vital City de la Facultad de Derecho de Columbia.

Según datos del Departamento de Policía de Nueva York, en 2024 se produjeron 573 agresiones graves, la cifra más alta desde 1997. También se produjeron 10 asesinatos en el metro, el doble que el año anterior.

Algunos legisladores atribuyen la violencia a las políticas de la ciudad respecto a las personas con enfermedades mentales y a lo que consideran un sistema de justicia penal inadecuado que a menudo devuelve a la calle a los delincuentes reincidentes.

“¿Cuántos acuchillamientos, puñaladas y empujones más al azar deben perpetrarse contra neoyorquinos inocentes antes de que el Estado de Nueva York conceda al alcalde la autoridad que necesita para reubicar a las personas peligrosas de las calles y el metro?”, dijo en X el representante estadounidense Ritchie Torres , demócrata moderado del Bronx.

Hochul y Adams respondieron a la ola de violencia de Año Nuevo con promesas de buscar una legislación que otorgue más poder a las autoridades para internar en hospitales a personas con enfermedades mentales graves y mantenerlas allí, incluso contra su voluntad.

“Muchos de estos horribles incidentes han afectado a personas con enfermedades mentales graves que no han recibido tratamiento”, señaló Hochul el viernes. “Tenemos el deber de proteger al público de actos violentos aleatorios, y lo único justo y compasivo que podemos hacer es brindarles a nuestros conciudadanos neoyorquinos la ayuda que necesitan”.

Cámaras de seguridad captan el instante en el que un sujeto arroja a un hombre hacia las vías del metro de Nueva York, el 31 de diciembre de 2024. (Captura de @AlertaMundoNews)

Aunque los delitos graves de agresión aumentaron el año pasado, las autoridades municipales señalan que, en general, los delitos graves en el sistema de transporte descendieron un 5.4% con respecto al año anterior, en el que también se redujeron. Pero hay que hacer más porque la gente no se siente segura, dijo la Comisionada de Policía Jessica Tisch, que habló junto a Adams en una rueda de prensa el lunes.

Tisch dijo que trasladará a más de 200 policías a los trenes para realizar patrullas especializadas y que enviará más policías a los andenes de las 50 estaciones con mayor índice de delincuencia. Mientras tanto, Adams sostuvo que presionará a Albany para que cambie las leyes estatales que, según él, están provocando un aumento de la reincidencia.

“Esto es solo el comienzo”, aseguró Tisch. “Este mes implementaremos mejoras adicionales sustanciales en nuestros sistemas de transporte para responder aún mejor a los terribles actos de violencia aleatoria que hemos visto recientemente”.

