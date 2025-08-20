Las autoridades federales y locales durante detención de mujer en Miami, conforme al plan del presidente Donald Trump (Foto: HSI Miami/X)
Las autoridades federales y locales durante detención de mujer en Miami, conforme al plan del presidente Donald Trump (Foto: HSI Miami/X)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Durante casi 50 años, el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, ha acompañado a inmigrantes temerosos de ser expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, la inquietud que vive hoy su comunidad, mientras el presidente Donald Trump impulsa el mayor operativo de deportaciones en la historia del país, no se parece a nada que haya presenciado antes.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.