Eric Trump presentó las primeras imágenes de la propuesta de biblioteca presidencial de su padre en Miami. Sería una torre imponente que eclipsaría todo a su alrededor en la bahía de Biscayne.

Un video de casi dos minutos publicado en X incluyó representaciones de estatuas doradas del presidente Donald Trump cerca de la entrada y dentro de un teatro. Un Air Force One a tamaño real se ubicaría en el lobby junto a una escalera mecánica de color dorado, con aviones de combate y un helicóptero en las cercanías.

La representación subraya la creciente importancia del sur de Florida para Trump y su familia, donde buscan consolidar su legado y expandir intereses empresariales diseñados para perdurar más allá de su presidencia. Las imágenes aparecieron la noche del lunes, el mismo día en que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para renombrar el aeropuerto de Palm Beach, cerca del club Mar-a-Lago, en honor al presidente de EE.UU.

La torre biblioteca también incluiría un gran salón de eventos y un jardín exterior elevado para fiestas, según el video. El nombre “Trump” aparece estampado en la parte superior, sobre una gran bandera de EE.UU.

Aún no se han hecho públicos detalles clave del edificio, como el costo estimado, la altura y la fecha de finalización. La firma Bermello Ajamil, con sede en Miami, figura como el diseñador. Un sitio web, www.trumplibrary.org, permite a las personas realizar donaciones, con un botón especial para quienes deseen aportar más de US$ 10,000.

El terreno para la biblioteca pertenecía a Miami Dade College y fue donado mediante una votación respaldada por DeSantis y sus aliados. Las 2.63 acres (1 hectárea) de terreno, que actualmente es un estacionamiento, fueron valoradas en hasta US$ 100 millones, según estimaciones proporcionadas al Palm Beach Post. La iniciativa ha enfrentado rechazo local, incluida una demanda que hasta ahora no ha logrado frenar el proyecto.

La biblioteca presidencia de Donald Trump se construirá en el centro de Miami.

Trump enfrenta creciente oposición a su guerra con Irán, la cual entra en su quinta semana y ha motivado alzas en los precios de la gasolina. De cara a las elecciones legislativas de noviembre, los republicanos han sufrido derrotas sorpresivas en comicios especiales desde Texas hasta Florida. En este último estado, una demócrata ganó una contienda en el distrito que incluye Mar-a-Lago.

Florida, el estado adoptivo de Trump, se ha convertido en un imán para la diplomacia y los negocios en su segundo mandato presidencial. Aliados como Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner han estado intentando negociar acuerdos de paz desde Ucrania hasta Gaza. Sus familias también han estado realizando acuerdos inmobiliarios y de capital privado.

Los hijos de Trump, Eric y Don Jr., han incursionado en nuevos emprendimientos desde el regreso de su padre a la Casa Blanca, en áreas que van desde criptomonedas hasta defensa, y desde tierras raras hasta mercados de predicción.

Además del cambio de nombre del cada vez más concurrido aeropuerto de Palm Beach, numerosas carreteras en Florida han sido nombradas en honor a Trump. El presidente también es propietario del hotel y campo de golf Trump National Doral, al oeste de Miami, que se espera que albergue la reunión del G20 de líderes mundiales a finales de año.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE