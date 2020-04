EEUU







Trump anuncia ayuda por US$ 19,000 millones para el sector agrícola de EE.UU. El secretario de Agricultura, Sony Perdue, precisó que US$ 16,000 millones irán directamente a los agricultores y los US$ 3,000 millones restantes se utilizarán para comprar productos alimenticios que se distribuirán a los más necesitados.