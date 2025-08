Trump hizo estas declaraciones a periodistas el domingo. El presidente ha sido criticado por sus constantes ataques a la Fed y por despedir a Erika McEntarfer, directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, tras un informe que mostró un débil crecimiento del empleo. Estas acciones se consideran un intento de debilitar instituciones tradicionalmente independientes.

En cuanto a la Fed, el presidente dijo que tiene “un par de personas en mente” para el puesto que quedó vacante después de que Adriana Kugler anunciara el viernes que dejaría su cargo en la junta de gobernadores, cuyo mandato no expiraba hasta enero. La renuncia de Kugler le dio a Trump una oportunidad anticipada para designar a un gobernador más alineado con su preferencia por tasas de interés más bajas.

La economista colombo-estadounidense Adriana Kugler fue nombrada gobernadora de la Reserva Federal (Fed) en 2023.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el actual gobernador Christopher Waller; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han sido propuestos como candidatos para dirigir el banco central. El candidato que Trump elija como gobernador podría asumir la presidencia de la Fed cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

La salida de Kugler se produce en medio de una presión pública sin precedentes de la Casa Blanca sobre el banco central en relación con las tasas de interés, con Trump lanzando regularmente insultos personales a Powell. Trump ha tildado al presidente de la Fed de “DEMASIADO ENFADADO, DEMASIADO ESTÚPIDO Y DEMASIADO POLÍTICO” por oponerse reiteradamente a bajar las tasas, y ha exigido su renuncia.

Scott Bessent y Donald Trump.

Trump despidió a McEntarfer pocas horas después de un informe laboral débil, influido por fuertes revisiones a la baja de los datos de mayo y junio. Su despido fue criticado por su predecesor, que lo calificó de medida infundada.

“Esto es perjudicial”, dijo William Beach, a quien Trump eligió en su primer mandato para dirigir la oficina, en el programa State of the Union de CNN el domingo. “No sé si hay algún motivo para este despido”.

Según Beach, los estudios muestran que los datos de la agencia, incluidas las revisiones iniciales, son hoy más precisos que hace 20 o 30 años. Aun así, aseguró que confiará en los datos futuros de la BLS porque las personas que trabajan para la agencia son “algunos de los estadounidenses más leales que se pueden imaginar”, lo que convierte a la oficina en “la mejor agencia estadística del mundo”.

Kevin Hassett. Foto: Francis Chung/Bloomberg

McEntarfer fue confirmada por el Senado en una votación bipartidista de 86 a 8. El vicepresidente JD Vance, entonces senador, votó a favor de su nominación.

Hassett, en declaraciones a Fox News Sunday y Meet the Press de NBC, afirmó que las importantes revisiones de los datos sobre el empleo no se explicaron adecuadamente y eran prueba suficiente para que se revisara la BLS con “ojos nuevos”.