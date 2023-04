Tesla Inc recortó los precios de algunos de sus vehículos Model Y y Model 3 en Estados Unidos, la sexta vez que la empresa toma una medida de este tipo este año, en un intento por estimular la demanda incluso a costa de sus márgenes de ganancias, los mayores de la industria.

Los recortes se conocen antes de la publicación de los resultados del primer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos, previstos para el miércoles, y provocaron una caída de las acciones de casi el 3% en las primeras operaciones.

Las acciones han subido algo menos del 50% este año, tras registrar su mayor caída anual en 2022.

El sitio web de Tesla mostró a última hora del martes que recortó los precios de sus vehículos Model Y de “largo alcance” y “rendimiento” en US$ 3,000 cada uno y de su Model 3 de “tracción trasera” en US$ 2,000, a US$ 39,990.

En lo que va de año, la empresa ha recortado un 11% los precios de su Model 3 básico y un 20% los de su Model Y básico en Estados Unidos, su mayor mercado, en momentos en que Washington se prepara para introducir normas más estrictas que limitarán los créditos fiscales para vehículos eléctricos.

También ha rebajado recientemente los precios en Europa, Israel y Singapur, así como en Japón, Australia y Corea del Sur, ampliando una campaña de descuentos que inició en China en enero.

Aun así, Tesla registró un aumento secuencial de sólo el 4% en sus entregas del primer trimestre, mucho menos que la subida del 17,8% del trimestre anterior.

Esto ha llevado a varios analistas a pronosticar más recortes de precios a medida que aumenta la competencia de rivales como Ford Motor Co y Tesla compite con BYD en China, su segundo mayor mercado.

Para el primer trimestre, Wall Street espera que el margen bruto de la empresa alcance su nivel más bajo en tres años, con un 23,2%, según 17 analistas consultados por Visible Alpha.

El mercado espera que sus ingresos aumenten un 24,2% interanual, a US$ 23,290 millones, pero la estimación media de beneficios de los analistas ha caído alrededor de un 2.4% en los últimos tres meses, según datos de Refinitiv.

Fuente: Reuters

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.