Scott Bessent, izquierda, y Li Chenggang. Fotos: Kent Nishimura/Bloomberg; VCG/Getty Images Photographer: VCG/VCG
Scott Bessent, izquierda, y Li Chenggang. Fotos: Kent Nishimura/Bloomberg; VCG/Getty Images Photographer: VCG/VCG
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, arremetió contra un alto funcionario comercial chino, afirmando que llegó recientemente a Washington sin invitación y se comportó de una manera “desquiciada” típica de los llamados diplomáticos “guerreros lobo” de Pekín.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.