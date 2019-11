Con ventas anuales de alrededor de US$ 25,000 millones en salsas, aderezos y condimentos, el mercado de Estados Unidos representa el 20% de las ventas internacionales de esta industria. Además, se proyecta que crezca cerca de 4% para los próximos años, informó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Miami. ¿Cuáles son las oportunidades para la industria peruana?

De acuerdo a la agencia Mintel, entre el 2012 y 2016 se lanzaron al mercado estadounidense 9,617 nuevas salsas y condimentos, de los cuales solamente el 26% fueron relanzamientos, nuevas formulaciones o cambios en los envoltorios, lo que genera una idea de lo competitivo que es el mercado.

Las marcas que dominan el mercado son Kraft Heinz Co., McCormick & Co Inc., Campbell Soup Co. y Unilever Group.

Categorías

Esta industria se puede clasificar en varias categorías, comenzando por las salsas, empleadas para la elaboración de alimentos o servidas con la comida, y teniendo que las más consumidas en Estados Unidos son el kétchup, mostaza, salsa de soya, tabasco y sriracha.

En segundo lugar destacan los aderezos o dressings, que se usan para guarnecer y agregar sabor a comidas como ensaladas, sándwiches, hamburguesas y otros snacks; los más populares son mayonesa, vinagretas y aderezos rusos e italianos. Por último, los dips o salsas para mojar, son generalmente consumidos con pan, papitas fritas, nachos, vegetales y ensaladas.

Según Euromonitor, el principal segmento en Estados Unidos son las salsas de mesa con el 36% de ventas en este mercado. Mientras las salsas tradicionales como mayonesa, kétchup y mostaza vienen mostrando un estancamiento en sus ventas, productos alternativos con tendencias étnicas y picantes como salsas de hierbas, especias, soya o ají están experimentando un periodo de desarrollo con tasas anuales de crecimiento comprendidas entre 4% y 7%.

El segundo segmento corresponde a los ingredientes para elaboración de alimentos, que agrupan el 33% de las ventas, y se espera sigan con un desempeño positivo gracias a la tendencia del consumidor estadounidense de agregar un toque gourmet a los alimentos preparados en el hogar.

En tercer lugar, destacan los dips con el 15% de cuota, cuyo crecimiento se debe a la mayor demanda de productos étnicos y al crecimiento en ventas de productos de palta y hummus.

Les siguen otros segmentos como encurtidos, 10%; otras salsas, aderezos y condimentos, 4%; y pastas y purés de tomate, 2%.

Retos

A pesar del crecimiento sostenido que se ha vivido en el sector en los últimos tiempos, la industria se enfrenta a grandes retos en los próximos años.

El principal es adaptarse a las nuevas dietas y estilos de vida que cada vez tienen más seguidores en Estados Unidos y tratar de superar la barrera que considera las salsas y condimentos como aderezos poco beneficiosos para la salud. Los consumidores están demandando productos más sanos, evitando los aditivos artificiales y modificados genéticamente.

En ese sentido, la tendencia crece en productos nutritivos, saludables y con gran sabor, que hayan sido producidos siguiendo procesos éticos como por ejemplo salsas con ingredientes orgánicos o procedentes de comercio local, productos sin gluten, con grasas reducidas, o bajos en sodio.

Es también importante la influencia de sabores étnicos, que viene de la mano de las cambiantes tendencias culinarias, la popularidad de cocinas internacionales y la presencia de grandes grupos multiculturales en Estados Unidos, trayendo consigo la demanda de productos picantes.

Destacan por ejemplo la salsa sriracha tailandesa o la salsa chipotle mexicana. Esto, unido a la creciente curiosidad de los consumidores estadounidenses por los nuevos productos desconocidos hasta el momento, ha hecho de estas salsas unas de las más vendidas del momento, y presenta un panorama con mayor potencial para nuevos ingresos de productos.

Por su parte, otro gran reto es el envoltorio, ahora mismo la mayoría son de plástico y se está tratando de crear una gama de productos más amplia que vengan empaquetados para un solo uso haciéndolos más prácticos y rápidos de usar pero elaborados con materiales respetuosos con el medioambiente.

Oportunidades

Las empresas peruanas podrían tener oportunidades en este mercado con varios productos. Siguiendo la tendencia de salsas picantes, sigue habiendo potencial para ingredientes como ajíes en las categorías de salsas de mesa y salsas para cocinar, o para sales y hierbas en aderezos y condimentos.

Los compradores buscan productos más especiales y quieren experimentar con nuevos sabores, ésta puede ser una buena ocasión para introducir nuevas opciones de productos a Estados Unidos.

Así, se deberá hacer seguimiento a los ingredientes empleados en la industria, entre los que destacan ajo, especias, cebolla, vinagres y saborizantes naturales, entre otros, de acuerdo a Mintel.

La misma fuente indica que aquellos con mayor crecimiento en los últimos años incluyen la sal marina, culantro, jengibre, comino, azúcar de caña, tomillo, garbanzo y la pasta de ajonjolí.

De otro lado, prestando atención a la segmentación del mercado basado en canales de distribución, éste queda repartido en supermercados, pequeñas tiendas, tiendas online y otros. Según P&S Market Research, en el año 2018 los supermercados llevaron a cabo el 70% de las ventas totales de salsas y condimentos en Estados Unidos.