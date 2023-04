Las tasas del mercado a corto plazo retrocedieron el martes luego de que una nueva caída en las acciones de bancos regionales de Estados Unidos hiciera que los bonos del Tesoro subieran.

Los contratos de swap para junio ahora descuentan que la tasa de referencia del banco central se ubicará solo 20 puntos básicos por encima de la actual tasa de fondos federales efectiva, lo que implica una probabilidad de cuatro en cinco de un aumento en una de las próximas dos reuniones de política monetaria.

Esta semana habían estimado que era casi seguro que se anunciara un aumento adicional en mayo y que existía cierta posibilidad de un anuncio en junio.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que son susceptibles a la política monetaria, llegó a caer 18.7 puntos básicos, el mayor descenso intradía en cerca de un mes, a un mínimo de 3.90%. El movimiento se produjo en medio de una caída del índice bancario regional KBW de hasta un 4% a un nuevo mínimo para el año.

Las operaciones de las acciones del banco First Republic Bank, con sede en California, se detuvieron después de que su precio se desplomara. La compañía estaría evaluando la venta de entre US$ 50,000 millones y US$ 100,000 millones en hipotecas y valores a largo plazo como parte de un plan de rescate más amplio.

El repunte de los bonos del Tesoro cobró fuerza después de la venta de bonos a dos años por US$ 42,000 millones y se produjo cuando los operadores moderaron sus expectativas antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

“El mercado de bonos está respondiendo a las noticias de los bancos regionales”, dijo Michael Cudzil , administrador sénior de cartera de Pacific Investment Management Co. “Es demasiado pronto para calificar esto de crisis”, pero existe la preocupación de que más bancos se vean presionados y se deshagan de sus tenencias, dijo.

Además de reducir drásticamente las probabilidades de una política más estricta, los swaps también mostraron un aumento en la cantidad de flexibilización posterior al máximo que se está descontando, dado que se estima que la tasa de referencia se ubicará en cerca de 4.3% para fines de año. La tasa efectiva de fondos federales actualmente es de 4.83%.

