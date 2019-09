Por primera vez en más de una década, el banco central de Estados Unidos intervino esta semana en los mercados financieros para mantener las tasas de interés de préstamos a corto plazo dentro del rango meta.

La Reserva Federal de Nueva York intervino de urgencia en el mercado de dinero el martes y el miércoles y anunció una inyección adicional para el jueves, ante una reducción de liquidez, es decir, falta de dinero circulante, que empujó al alza las tasas de los préstamos que los bancos toman para mantener el volumen de sus reservas en el banco central.

¿Qué es el mercado de dinero?

Las instituciones financieras y las empresas utilizan el mercado de dinero para prestar o pedir préstamos por períodos breves, desde un día hasta un año, una herramienta crucial para mantener los engranajes de la economía funcionando.

En los llamados acuerdos de recompra o "repo", los bancos piden dinero prestado contra bienes como notas del Tesoro como garantía, y luego devuelven el préstamo con intereses al día siguiente.

De esta forma pueden recargar los llamados "encajes", el dinero que las instituciones mantienen en el banco central, cuando esas reservas caen por debajo de los mínimos exigidos por la Fed.

Las tasas de interés del mercado de dinero, por lo general, siguen de cerca el rango meta que la Fed determina para la tasa de fondos federales, que es punto de referencia para las tasas de los préstamos y que tiene influencia en el costo de los préstamos en la economía global.

¿Por qué intervino la Fed neoyorquina?

Las tasas del mercado de dinero pegaron un salto en la tarde del lunes y llegaron a 10% en algunos casos, lo que sorprendió a los operadores.

Analistas atribuyen la súbita demanda a una acumulación y convergencia de condiciones técnicas que derivaron en un drenaje del efectivo en el sistema.

Entre ellas, la fecha de vencimiento de pago de impuestos corporativos, que produjo el retiro de grandes sumas, y la emisión de deuda del Tesoro para financiar el déficit del gobierno federal.

"Luce como que mucho dinero dejó el sistema en los últimos días y que la demanda de dólares era mayor que el número de dólares en circulación", dijo Gregori Volokhine, de la empresa Meeshaert Financial Services.

Para bajar las tasas, la Fed de Nueva York inyectó US$ 53,000 millones el martes, US$ 75,000 millones el miércoles, y planea inyectar otros US$ 75,000 millones el jueves por la mañana.

¿Hay que preocuparse?

Los inversores se preguntan si el salto repentino en las tasas fue solamente un desperfecto técnico o una señal de un problema más profundo en el sistema financiero.

La situación despertó dolorosos recuerdos de la crisis financiera del 2008, cuando el mercado de créditos se paralizó por el temor de los bancos a que los prestatarios dieran quiebra antes de devolver el dinero que habían pedido.

Pero luego de revelar un nuevo recorte en la tasa de referencia el miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a la prensa que la falta de liquidez no era una preocupación para el resto de la economía.

“Aunque estos temas son importantes para el funcionamiento del mercado y sus participantes, no tienen implicancias para la economía o la política monetaria”, dijo.