Plan de asistencia por coronavirus de EE.UU. costará US$ 1.8 billones y no US$ 2.2 billones El mayor impacto al déficit federal derivado de la ley de asistencia por el coronavirus se hará patente en el año fiscal 2020, que concluye el 30 de setiembre, donde se prevé que la ley añada US$ 1.6 billones al saldo negativo.