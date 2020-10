La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono durante alrededor de una hora y se preparaban para hablar nuevamente el martes, continuando con su reciente serie de negociaciones para lograr un acuerdo sobre la legislación para ayuda económica debido al coronavirus.

“Ambos discutieron las justificaciones de varias cifras y planean un intercambio de documentos hoy en preparación para otra llamada telefónica mañana”, escribió en Twitter el portavoz de Pelosi, Drew Hammill .

El renovado esfuerzo en el Congreso para alcanzar un acuerdo e inyectar fondos de alivio a la economía golpeada por la pandemia se ha complicado aún más por la noticia de la semana pasada de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció el fin de semana que la Cámara alta no tendría sesiones hasta el 19 de octubre, sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre Pelosi y Mnuchin. La Cámara baja tampoco está sesionando.

Pero Pelosi y Mnuchin hablaron a diario la semana pasada y se reunieron en persona el miércoles para negociar un nuevo plan de ayuda bipartidista. La pandemia ha infectado a 7.4 millones de estadounidenses, ha provocado más de 209,000 muertes y dejado sin trabajo a millones. “Estamos progresando”, dijo Pelosi a “Face the Nation” de NBC el domingo.

Trump ha permanecido desde el viernes en el hospital militar Walter Reed. El presidente republicano busca un segundo mandato en las elecciones de noviembre y el lunes dijo que dejaría el hospital más tarde en la jornada.

El Congreso y la Casa Blanca aprobaron más de US$ 3 billones en medidas de alivio del coronavirus este año, pero no se ha aprobado ninguna nueva ayuda desde marzo. Mnuchin, así como miembros del Congreso de ambos partidos, han dicho que se necesita más estímulo, punto reforzado por un informe de empleo inesperadamente débil de septiembre conocido el viernes.

Los demócratas proponen gastar US$ 2.2 billones. El gobierno de Trump ha calificado la cifra de “poco seria”, pero elevó su oferta a cerca de US$ 1.6 billones la semana pasada, incluido un beneficio semanal de desempleo por pandemia de US$ 400. Los demócratas quieren US$ 600 a la semana.

Aunque públicamente Trump ha instado a un acuerdo, no está claro qué tan involucrado estará mientras siga enfermo. Durante mucho tiempo, ha mostrado diversos grados de entusiasmo por más gastos de coronavirus y no está claro qué facción puede dominar.

Mnuchin ha parecido más optimista sobre un acuerdo que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, un excongresista conservador de línea dura que generalmente se oponía al gasto que aumente el déficit y era más conocido por minar los acuerdos legislativos que por hacerlos.

Pero Meadows, que ha estado trabajando con Trump en el hospital, dijo a Fox News el lunes que el mandatario está comprometido en lograr un nuevo acuerdo sobre el coronavirus. “Creo que existe la posibilidad de un acuerdo siempre que la política no vuelva a interponerse en el camino”, dijo Meadows.

