Mucho dependerá de cómo el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell responda una pregunta que seguramente le harán después de la decisión de política monetaria del miércoles: ¿será posible un alza de 75 puntos base en algún momento?

Se espera que el banco central de Estados Unidos eleve las tasas en 50 puntos básicos en esta reunión, algo que no ha hecho desde mayo del 2000.

Mientras tanto, los operadores de swaps descuentan completamente movimientos de medio punto para cada una de las siguientes tres reuniones —junio, julio y septiembre— la trayectoria más agresiva en tres décadas.

Sin embargo, aún quedaría espacio para una actitud todavía más agresiva, dependiendo de cómo navegue Powell las preguntas en su próxima conferencia de prensa.

Los operadores estarán atentos para ver si el líder de la Fed da luz verde, o al menos opta por no dar luz roja, a la idea de un aumento de tres cuartos, algo que el banco central no ha implementado desde el año 1994. De cualquier manera, los cambios en el mercado de tasas podrían al final ser rápidos y despiadados.

“Powell volverá a decir ‘no tenemos preestablecidos los aumentos de tasas’ o algo por el estilo: ‘entramos con la mente abierta en cada reunión, lo discutimos y analizamos a dónde vamos a partir de ahí’”, dijo Tony Farren , director general de Mischler Financial Group. “El mercado tomará eso como una postura “hawkish”. Para que sus comentarios parezcan “dovish”, tendría que dejar de hablar de los 75 puntos básicos. Y aunque no creo que lo respalde, no creo que lo niegue”.

La retórica cada vez más hawkish de los funcionarios de la Fed y las señales de que la inflación puede permanecer elevada durante gran parte del año ya han generado cambios significativos, con operadores apostando a que la tasa de los fondos federales terminará este año más de 2,5 puntos porcentuales por encima de su nivel actual.

Un tono ambivalente del presidente el miércoles podría impulsar los rendimientos del Tesoro a lo largo de la curva, dijo Farren.

Es probable que Powell se ciña a su plan de depender de los datos y no comprometerse con futuros aumentos de tasas, dijo el martes a Bloomberg TV Mark Cabana, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en Bank of America.

Por su parte, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard , ya ha articulado abiertamente un caso para un aumento potencial este año de 75 puntos básicos. Otros funcionarios sénior de la Fed han dicho que un aumento de 50 puntos básicos es más apropiado junto con los planes para permitir que el balance del banco central comience a contraerse hasta en US$ 95,000 millones al mes.