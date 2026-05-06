Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN, murió a los 87 años, informó la empresa el miércoles.

El magnate de los medios de comunicación había revelado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del Parkinson y el Alzhéimer.

Líder empresarial, filántropo y ecologista, será recordado sobre todo por remodelar la industria televisiva a finales del siglo XX.

El presidente estadounidense, Donald Trump, usual crítico de las coberturas de CNN, lo despidió como “uno de los grandes de todos los tiempos”, “uno de los grandes de la historia de la televisión” y “un amigo mío”.

“¡Siempre que lo necesitaba, él estaba allí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Nacido en Cincinnati, Ohio, en noviembre de 1938, Robert Edward “Ted” Turner III asistió a un internado militar en Tennessee y luego a la Universidad Brown, pero fue expulsado antes de graduarse.

El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Tras tomar las riendas de la empresa de publicidad que había dejado su padre, que se suicidó, se adentró en el mundo de la televisión en 1970 al comprar un canal en Atlanta, Georgia.

Diez años más tarde, este se había convertido en el pilar de su red nacional, Turner Broadcasting System, cuyos beneficios le permitieron lanzar la Cable News Network (CNN).

Primer canal de noticias las 24 horas del día, CNN se impuso progresivamente en Estados Unidos y luego a escala internacional.

Su proyección se manifestó especialmente durante la primera guerra del Golfo (1990-1991), gracias a una extensa cobertura en directo por tecnología satelital.

“Un gigante”

“Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundada por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, MSNBC, muchos otros en todo el mundo.

Ted Turner, propietario de los Atlanta Braves, realiza el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del primer partido de la temporada regular en el nuevo estadio de los Braves, Turner Field, el 4 de abril de 1997. (Foto de STEVEN R. SCHAEFER / AFP)

Turner, cuya otra pasión era el deporte, también fue propietario del equipo de béisbol Atlanta Braves, así como de los equipos de básquetbol Atlanta Hawks y de hockey sobre hielo Atlanta Thrashers. Además, ganó la Copa América de vela en 1977 como patrón del yate estadounidense Courageous.

Un incidente marítimo reforzó su rivalidad con Murdoch en 1983, cuando un yate patrocinado por este último chocó con el de Turner durante la regata Sídney-Hobart, provocando el naufragio de su goleta.

Defensor del medio ambiente

Designado hombre del año por la revista Time en 1991, ese mismo año se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó sus problemas conyugales a la conversión de ella al cristianismo.

Más allá de los negocios y el deporte, Turner era conocido por sus compromisos benéficos y medioambientales.

La actriz estadounidense Jane Fonda (derecha) llega el 30 de septiembre de 1992 con su esposo Ted Turner a la primera edición de los Premios Ambientales en Hollywood. (Foto de Hal GARB / AFP)

En 1998, donó US$ 1,000 millones a la ONU para crear la Fundación de las Naciones Unidas, enfocada en el cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas como las tortugas Gopherus, las mariposas monarca y las ranas leopardo, en cooperación con terratenientes.

En 2015 lanzó Ted Turner Reserves, una iniciativa de ecoturismo que permite visitar sus propiedades en Nuevo México y conocer proyectos de conservación.

Su muerte se produce en el momento en que CNN está a punto de pasar a estar bajo el control de la familia Ellison, considerada cercana a Trump, lo que genera interrogantes sobre su independencia editorial.

En sus últimos años, su vida se vio frenada por la demencia con cuerpos de Lewy. Alejado desde hacía tiempo del negocio televisivo, se concentró en la filantropía y en sus más de 800,000 hectáreas (2 millones de acres) de propiedades, incluida la mayor manada de bisontes del país.

Su personalidad locuaz a veces eclipsaba una capacidad empresarial impulsada y dispuesta a asumir riesgos. Para cuando vendió su Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en un megacuerdo mediático de 1996, Turner había convertido la empresa de vallas publicitarias de su difunto padre en un conglomerado global que incluía siete grandes cadenas de cable, tres equipos deportivos profesionales y un par de estudios cinematográficos de gran éxito.

La creación de CNN

El logro emblemático de Turner fue CNN, la primera cadena de televisión de noticias las 24 horas, en 1980. En una época en la que las noticias están disponibles al instante, cuesta recordar que la idea de permitir que los consumidores decidieran cuándo querían enterarse de lo que ocurría en el mundo alguna vez fue revolucionaria.

En parte, el detonante fue la propia frustración de Turner con las noticias televisivas. A menudo trabajaba hasta tarde después de que los noticieros de las cadenas salían del aire, y ya estaba en la cama cuando sus estaciones locales emitían sus propias noticias.

El gran salto de CNN llegó durante la Guerra del Golfo Pérsico con Irak en 1991. La mayoría de los periodistas de televisión había huido de Bagdad. CNN se quedó, captando imágenes del estallido de una guerra, con trazadoras antiaéreas surcando el cielo y corresponsales encogiéndose ante la onda expansiva de las bombas.

A Turner se le prometió un papel continuo en CNN después de la venta de su empresa a Time Warner por US$ 7,300 millones en acciones, pero poco a poco fue apartado, para su gran pesar.

“Cometí un error”, dijo después. “El error que cometí fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año —1996— vio nacer a Fox News Channel y la llegada de un nuevo magnate de las noticias por cable, Rupert Murdoch. Turner comparó una vez a Murdoch con Adolf Hitler, pero los amargos rivales más tarde se reconciliaron por su preocupación por el medio ambiente.

Se arriesgó al poner en marcha la operación que en los primeros días de la televisión por cable a veces era objeto de burla, viviendo en un apartamento encima de su oficina en Atlanta.

“Tenía que darle duro y moverme rápido, y eso fue lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder, porque ellos debieron haber hecho esto, no yo”, recordó Turner en una entrevista de 2016 con la Academy of Achievement. “Pero no tenían imaginación”.