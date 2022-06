Este año, por primera vez los estadounidenses gastarán más dinero en mezcal y tequila, ambos alcoholes elaborados a partir de plantas de agave, que en whisky fabricado en Estados Unidos.

Para el 2023, la categoría también habrá superado al vodka, convirtiéndolos en los licores más comprados en Estados Unidos en términos de valor, con alrededor de US$ 13,300 millones, frente a los US$ 12,500 millones para el vodka y los US$ 12,300 millones para el whisky estadounidense, según una investigación publicada esta semana por IWSR.

Las tres marcas de tequila de mayor crecimiento entre el 2016 y 2021 por volumen fueron Casamigos, ahora propiedad de Diageo Plc, y las independientes Clase Azul y Piedra Azul, señala IWSR.

Los tres principales mezcales en la misma comparación fueron Pierde Almas, de Diageo, y los independientes Bozal e Ilegal, según la firma de investigación, que monitorea las tendencias globales de alcohol.

En el 2021, ambos licores a base de agave, en conjunto, fueron la categoría de licores estadounidenses de más rápido crecimiento, lo que los dejó en un reñido empate con el whisky estadounidense como la segunda categoría más valiosa del país después del vodka, en términos de ventas por valor, según IWSR.

El mezcal, primo del tequila con un sabor más ahumado, generalmente cocinado con leña, carbón y arcilla en lugar de en ollas de cobre, es por lejos la bebida de más rápido crecimiento.

En Estados Unidos, creció un 53% por valor en el 2021 frente al 2020, en comparación con el tequila, que creció solo un 27%. En conjunto, forman una categoría de licores elaborados a partir de grandes plantas de agave, que se espera que crezca un 81% por valor en Estados Unidos entre el 2021 y 2026, indicó IWSR.

Los licores de agave, que se originaron en México, no solo son populares en toda América. El Reino Unido, Rusia, Alemania y Japón se encuentran entre los 10 mercados más grandes para las bebidas espirituosas.

De esos 10, el de más rápido crecimiento es Canadá, donde se espera que los licores a base de agave crezcan un 93% en términos de volumen y un 109% por valor entre el 2021 y 2026.