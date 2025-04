El cruce de migrantes indocumentados se detuvo prácticamente por completo el mes pasado, tras alcanzar niveles sin precedentes a raíz de la pandemia. La represión se intensificaría a medida que la administración Trump intensifica las redadas, anima a los inmigrantes indocumentados a “auto deportarse” y toma medidas para restringir también la inmigración legal.

Economistas afirman que estas medidas reducirán la creación de empleo y avivarán la inflación, lo que agravará las consecuencias previstas de las políticas comerciales de la administración.

Los 5.5 millones de inmigrantes —indocumentados y legales— que se incorporaron a la población activa desde 2020 contribuyeron en los últimos años a la recuperación del mercado laboral estadounidense y al crecimiento económico. Las restricciones actuales y las amenazas de deportaciones masivas corren el riesgo de descarrilar esa tendencia.

“El crecimiento de la población contribuyó al crecimiento económico, eso está bastante claro, así que ahora se está eliminando ese factor”, afirmó Olu Sonola, director de investigación económica de EE.UU. en Fitch Ratings.

“La combinación de una desaceleración de la población activa y el lastre que suponen para el crecimiento económico los aranceles más elevados dibuja un panorama de crecimiento mucho más débil y una inflación mucho más alta en 2025”.

Goldman Sachs Group Inc. prevé que el retroceso de la inmigración frenará el ritmo de creación de empleo mensual de un promedio de 168,000 por mes el año pasado a 80,000 puestos de trabajo a fines de 2025. Economistas de Morgan Stanley y del Banco de la Reserva Federal de Dallas afirman que la desaceleración también frenará el crecimiento económico y ejercerá presión al alza sobre los salarios y, en última instancia, sobre los precios.

Los migrantes son más propensos a aceptar empleos en industrias que enfrentan escasez crónica de mano de obra, como la construcción, el procesamiento de alimentos y el cuidado infantil, lo que explica en parte por qué líderes empresariales han pedido más inmigración legal.

Funcionarios de la Reserva Federal han reconocido que la inmigración ha ayudado a aliviar la presión sobre el mercado laboral tras la pandemia, y el presidente Jerome Powell dijo la semana pasada que las altas entradas de inmigrantes en los últimos años ayudaron a impulsar el crecimiento económico.

Pero esa afluencia desbordó a los gobiernos federal y locales, y llevó al entonces presidente Joe Biden a firmar el año pasado un decreto que limitaba las opciones de asilo. Trump, quien aprovechó el sentimiento antimigratorio para recuperar la Casa Blanca, ha ido más allá al exigir a millones de inmigrantes que se registren en el gobierno federal y tratar de revocar el estatus legal temporal de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, muchas de esas medidas enfrentan ahora impugnaciones legales.

Eduardo Escobar, de 25 años, no quiso arriesgarse. Abandonó Estados Unidos hace unos días, después de que la administración Trump decidiera poner fin a una designación especial que le permitía a él y a cientos de miles de venezolanos trabajar legalmente en EE.UU. Desde 2023, trabajaba en una empresa de Minnesota que ayuda a pequeñas empresas y creadores de contenido que se enfrentan a problemas de derechos de autor y patentes.

“Perderé mi trabajo, mis ingresos y el impulso profesional que he construido aquí”, dijo Escobar en una entrevista antes de abandonar EE.UU. “Tendré que empezar de cero en un lugar con pocas oportunidades que no me permitirá crecer”.

La Casa Blanca afirmó que sus iniciativas para frenar la inmigración beneficiarán al país. “La deportación masiva de terroristas violentos y extranjeros ilegales con antecedentes penales es, sin duda, positiva para nuestra economía y nuestra sociedad”, declaró el portavoz Kush Desai en un comunicado.

A la inmigración no solo se le atribuye el mérito de impulsar el crecimiento del empleo, sino también de aliviar las presiones salariales en toda la economía al cubrir puestos vacantes, especialmente los menos remunerados. Dado que los aranceles amenazan con reavivar las presiones sobre los precios, la menor disponibilidad de trabajadores podría dificultar a los responsables de la Fed la consecución de su ansiado objetivo de reducir la inflación al 2%.

“La inmigración fue un importante motor del reequilibrio del mercado laboral, ya que contribuyó a aliviar el crecimiento excesivo de los salarios y la inflación”, afirmó Lydia Boussour, economista sénior de EY. “Por lo tanto, la reducción de la inmigración podría alimentar nuevas presiones inflacionistas”.

Sin duda, la mayoría de los economistas y responsables de la Fed afirman que el mercado laboral se encuentra en bastante buena forma. Y aunque la ralentización de la inmigración podría suponer una amenaza por sí sola, ha venido acompañada de una caída de la demanda de trabajadores, lo que, según afirmó Powell la semana pasada, está contribuyendo a contener el desempleo. A largo plazo, el equilibrio entre esos factores de oferta y demanda significa que la inmigración tendrá un impacto limitado en la inflación, afirmó.

En Nueva York, Michael Robinov estudia cuidadosamente cómo una amplia ofensiva contra la inmigración podría afectar a su negocio de entrega de alimentos, Farm To People. Le preocupa especialmente el acceso de los agricultores a la mano de obra.

Trump intentó abordar recientemente esta cuestión buscando permitir a los trabajadores indocumentados de ese sector salir de Estados Unidos durante un breve periodo de tiempo y volver a entrar legalmente en el país.

Robinov afirma que la lección aprendida del periodo pospandémico es que la escasez de mano de obra en las granjas puede ejercer presión al alza sobre los precios de los alimentos. “Si nuestros precios suben, no nos afecta solo a nosotros. Eso afectará a las tiendas de comestibles de todo el país”.

También existe el efecto a largo plazo de frenar la inmigración a medida que envejece la población activa. El grupo de investigación no partidista Congressional Budget Office estima que, sin inmigración, la población de EE.UU. comenzaría a disminuir en la próxima década.

“Llegará un momento, y ya lo estamos viendo, en el que la competencia por la mano de obra será cada vez mayor”, afirmó Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones y antigua asesora de Biden en materia de inmigración. Las economías que no reconozcan esto “se encontrarán en una situación de desventaja significativa”.