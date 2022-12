Los indicadores de inflación preferidos de la Reserva Federal se enfriaron en noviembre, incluida una medida anual principal que registró el aumento más pequeño en más de un año, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes. Las expectativas de inflación anual de los consumidores cayeron este mes al nivel más bajo desde junio de 2021, mostró una encuesta de la Universidad de Michigan.

Sin embargo, los salarios siguen subiendo demasiado rápido para el gusto de la Fed. Si bien el banco central se acerca al final de su ciclo de aumento de las tasas de interés, los datos sugieren que los costos de endeudamiento se mantendrán altos durante un período prolongado hasta que los responsables de la formulación de políticas estén más seguros de que las presiones de los precios tienen una tendencia a la baja sostenida.

El gasto del consumidor ajustado a la inflación se estabilizó en noviembre, pero los funcionarios querrán ver más de un mes de datos que indiquen que la demanda se está enfriando sustancialmente.

“En general, las publicaciones de datos pintaron una imagen de una economía en desaceleración hacia el final del año, lo que debería ayudar a respaldar una desaceleración continua de la inflación a medida que nos acercamos a 2023″, dijo Sam Millette, estratega de renta fija de Commonwealth Financial Network. en una nota

Después de alcanzar máximos de 40 años a principios de año, las presiones sobre los precios finalmente están disminuyendo. El índice de precios de gastos de consumo personal, excluidos alimentos y energía, que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha destacado como una medida más precisa de hacia dónde se dirige la inflación, subió un 4.7% en noviembre, frente al 5% del mes anterior.

El índice general de precios PCE aumentó un 0.1% y un 5.5% más que hace un año, el más bajo desde octubre de 2021, pero aún muy por encima del objetivo del 2% del banco central.

Aunque eso debería ser una buena noticia para Powell y sus colegas, las ganancias salariales, particularmente en el sector de servicios, se han mantenido obstinadamente sólidas. La renta disponible ajustada a la inflación aumentó un 0.3%. Los sueldos y salarios, sin ajustar por los precios, aumentaron un 0.5% por segundo mes, según mostraron los datos de Comercio.

Si bien eso ha sido una bendición para los trabajadores estadounidenses, los funcionarios lo ven como potencialmente preocupante por la trayectoria de los aumentos de precios. Powell se ha concentrado en la compensación como una guía en la lucha contra la inflación del banco central, lo que puede respaldar por qué la Fed considera que los costos de los préstamos se mantienen más altos que los inversores.

“Los datos entrantes continúan presentando una economía que no se ha enfriado lo suficiente como para reducir una inflación demasiado alta”, dijeron en una nota los economistas de Citigroup Inc. Andrew Hollenhorst y Veronica Clark. “Si bien la presión sobre los precios de los bienes se ha suavizado junto con la demanda, no vemos una dinámica similar en los servicios”.

Lo que dice la economía de Bloomberg...

“La desaceleración de noviembre en la medida de precios preferida de la Fed, el deflactor PCE, se suma a la evidencia de un impulso a la baja a corto plazo para la inflación... No obstante, los sólidos ingresos salariales y los ingresos reales sugieren que el mercado laboral aún tiene que enfriarse significativamente, y es poco probable que los funcionarios para ver este informe como lo suficientemente convincente como para hacer que retrocedan de una tasa terminal de fondos federales por encima del 5%”. —Anna Wong y Eliza Winger, economistas.

Otras partes de la economía muestran un impacto más notable del ciclo de ajuste más intenso de la Fed desde principios de la década de 1980, según mostraron datos gubernamentales separados el viernes.

Los pedidos realizados a los fabricantes estadounidenses de bienes de capital que no son de defensa, excepto aeronaves, aumentaron un 0.2% en noviembre después de una fuerte revisión a la baja con respecto al mes anterior, y las reservas totales de bienes duraderos se hundieron un 2.1%, la mayor caída desde abril de 2020.

El mercado inmobiliario, que es particularmente sensible a los cambios en las tasas de interés, puede estar estabilizándose a medida que las tasas hipotecarias retroceden desde un máximo de dos décadas. Las ventas de casas nuevas aumentaron inesperadamente en noviembre por segundo mes, aunque los datos son extremadamente volátiles.

“Sospecho que los constructores son vendedores mucho más motivados (especialmente dado el aumento en los costos de financiamiento) que los propietarios actuales, que no quieren deshacerse de sus hipotecas al 3% o menos”, dijo Stephen Stanley, economista jefe de Amherst Pierpont Securities LLC. en una nota “Esto puede explicar por qué las ventas de casas nuevas están aumentando mientras que las ventas de casas existentes se desploman”.

Los consumidores son cada vez más optimistas sobre el camino de las presiones de los precios, con la caída de las expectativas de inflación a corto y largo plazo este mes, según mostraron los datos de la Universidad de Michigan. Eso reflejó la disminución de las presiones sobre los precios y el alivio en el surtidor de gasolina, lo que impulsó la confianza, pero los datos reflejan un alto grado de incertidumbre.

“Si bien el sentimiento parece haber dado un giro desde su mínimo histórico de junio, su trayectoria, así como la del gasto del consumidor, dependerá de la fortaleza de los mercados laborales y los ingresos”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta. en una oración.