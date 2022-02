Gina Marino renunció a dos trabajos el año pasado. En el verano, dejó un puesto en una pequeña agencia de marketing de redes sociales por una empresa más grande que ofrecía más dinero y mayor responsabilidad.

Tres meses después, a pesar de que le gustaban sus colegas y la empresa, al darse cuenta de que le faltaba pasión por la industria que estaba apoyando, renunció nuevamente.

Marino, de 25 años, no estuvo mucho tiempo sin trabajo. Una búsqueda de empleo más específica trajo respuestas rápidas de firmas que necesitaban llenar puestos de inmediato.

“Realmente se necesitaba la ayuda”, dijo Marino, que vive en Stamford, Connecticut. El otoño pasado, consiguió otro puesto de marketing en redes sociales, esta vez para una empresa de cuidado del cabello, que está más en línea con sus intereses.

Difícilmente está sola. Casi cuatro millones de estadounidenses en promedio renunciaron a sus trabajos cada mes el año pasado, una ola sin precedentes de rotación cuando la economía sale de una recesión inducida por una pandemia que, aunque breve, parece estar dejando una huella perdurable en el mercado laboral de Estados Unidos.

Las ofertas de trabajo están cerca de niveles históricamente altos, ya que las empresas buscan elevar el personal o recuperarlo en respuesta a los cambios en la demanda de los consumidores, y no hay suficientes trabajadores para cubrir todos los puestos. Hasta diciembre, había casi dos vacantes por cada desempleado, según el Departamento de Trabajo.

Ese desajuste significa que muchos trabajadores se encuentran con más opciones y las toman.

Dado que las contrataciones aún superan el nivel de renuncias, algunos economistas dicen que la tendencia denominada “Gran Renuncia” es en realidad más una gran reorganización, ya que las personas aprovechan el ajustado mercado laboral para buscar trabajos con mejores salarios, más flexibilidad o para probar algo nuevo.

“El trabajo se ha convertido en una mercancía”, dijo Nela Richardson, economista jefe del procesador de nómina ADP. “Si no te gusta este, puedes conseguir otro”.

Ayuda para encontrar ayuda

Las empresas con puestos vacantes necesitan lanzar una red más amplia para llegar al candidato adecuado y algunas buscan más ayuda.

El negocio está en auge para Goodwin Recruiting, que trabaja regularmente con clientes de hostelería. Allegra Highsmith, vicepresidenta de operaciones, dijo que la empresa ahora está reclutando para aproximadamente 4,700 vacantes, frente a las 1,500 de principios de marzo del 2020, justo antes de que la pandemia paralizara la economía.

La firma también duplicó su red de contratistas independientes que ayudan a reclutar trabajadores, de alrededor de 100 a más de 200 a fines del 2019.

Los reclutadores tienen cada vez más conversaciones francas con los empleadores sobre cómo deben hacer que sus ofertas sean más atractivas al aumentar los salarios, mejorar los beneficios o agregar bonos u otros beneficios, dijo Highsmith.

Gianfranco Sorrentino, propietario de tres restaurantes italianos en Manhattan, Il Gattopardo, Mozzarella & Vino y The Leopard at des Artistes, lo está experimentando de primera mano. Aumentó el pago por hora para algunos puestos de cocina, como porteros y lavaplatos, de US$ 15 a US$ 18. También aumentó los salarios de los trabajadores en la gerencia entre un 15% y 20%.

Pero Sorrentino, que también es dueño de un negocio de catering, señaló que todavía le cuesta encontrar gerentes, meseros y cantineros capacitados. “Tenemos que ser competitivos no solo con los otros restaurantes, sino con cualquier otro tipo de industria que ofrezca lo mismo”, dijo.