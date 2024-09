La campaña está ampliando su mensaje a la comunidad latina, un esfuerzo que coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana el 15 de septiembre. Harris pronunciará un discurso en la conferencia del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en Washington el miércoles, y el presidente Joe Biden intervendrá en una cena de entrega de premios del grupo el jueves.

En una entrevista con la presentadora de radio hispana Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, Harris impulsó el martes un proyecto de ley de inmigración bipartidista que fue eliminado este año bajo la presión de Trump, e instó a los votantes latinos a acudir a las urnas en las elecciones de noviembre.

Ese acercamiento personal pone de relieve la importancia de los votantes hispanos, cuyas filas están creciendo y fueron cruciales para que Biden derrotara a Trump en 2020.

Según el Pew Research Center, el número de latinos con derecho a voto ha aumentado a unos 36.2 millones este año, frente a los 32.3 millones de 2020. En el estado clave de Nevada, los latinos representan el 22% de los votantes elegibles según Pew, y el 25% en Arizona, otro estado en disputa.

“Más latinos que nunca van a votar en 2024″, señaló Sonja Diaz , cofundadora de Latina Futures 2050 Lab.

Difusión de la campaña

Desde el Día del Trabajo (2 de septiembre), la campaña de Harris ha destinado US$ 3.2 millones a la televisión y la radio en español, aproximadamente 16 veces más de lo que ha gastado la campaña de Trump, según AdImpact.

Dos súper comités de acción política (PAC) que apoyan a Harris, Somos PAC y Future Forward, emitirán anuncios por US$ 4.3 millones hasta las elecciones. La campaña mediática actualmente incluye un anuncio que contrasta las biografías de los dos candidatos y celebra a Harris como hija de inmigrantes.

Right For America, un súper PAC que respalda a Trump, ha destinado poco menos de US$ 525,000 a emisoras hispanas, pero no ha emitido ningún anuncio en esos medios en septiembre. Los temas principales de los anuncios digitales y televisivos del grupo para los angloparlantes son la frontera y la inflación, temas definitorios para los votantes.

En total, los grupos gastarán US$ 9.5 millones en medios hispanos, la mayor parte en Arizona y Nevada.

La campaña de Harris también lanzó recientemente el canal de WhatsApp “Latinos con Harris-Walz” para llegar a los votantes a través de una aplicación de mensajería popular entre los hispanos.

Y la campaña recientemente contrató a consultores que colaboren en sus esfuerzos, entre los que se incluyen Alida García, quien se desempeñó como asesora sénior sobre migración en la Casa Blanca bajo Biden; Jorge Neri, quien trabajó bajo la presidencia de Barack Obama en el acercamiento a los latinos; Nathaly Arriola Maurice, quien también trabajó en la Casa Blanca de Biden; y Jess Morales Rocketto, una veterana de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016.

El martes, la organización sin fines de lucro Voto Latino señaló que desde que Harris entró en la carrera había visto un aumento en el registro de votantes hispanos.

Avance en las encuestas

El dinero y la atención de la campaña llegan en un momento crítico, cuando faltan menos de 50 días para las elecciones y este mes comienza la votación anticipada en algunos estados.

Según las encuestas, el desempeño de Harris ha mejorado frente a Biden entre los hispanos como nueva candidata demócrata, pero el apoyo que aún conserva Trump podría inclinar la balanza en estados como Nevada y Arizona.

En un sondeo del Pew Research Center publicado en septiembre, Harris lideraba con un 57% frente a un 39% entre los latinos, un cambio respecto a julio, cuando la encuesta mostraba un apoyo dividido a partes iguales entre Biden y Trump.

Biden obtuvo el 65% del voto latino en 2020 frente al 32% de Trump, según los sondeos a pie de urna, un apoyo que la campaña del expresidente ha trabajado para ampliar.

“El Partido Republicano, en los últimos dos ciclos, 2020 y 2024, ha realizado inversiones significativas en los votantes latinos en distritos clave”, indicó Diaz.

En agosto, Trump concedió una entrevista al medio en español Univision y ha realizado mítines en comunidades negras y latinas, incluido el sur del Bronx, además de asistir a una pelea de la UFC, parte de una serie de apariciones poco ortodoxas centradas en ampliar su atractivo electoral.

“La campaña de Trump está participando en actividades de difusión tanto tradicionales como no tradicionales, incluyendo actos y mítines, contacto directo con los votantes a través de campañas puerta a puerta, llamadas telefónicas y festivales y desfiles junto con la coalición ‘Latino Americans for Trump’”, señaló en un comunicado Vianca Rodríguez, subdirectora de comunicaciones hispanas de la campaña de Trump.

Agenda económica

Sin embargo, el acercamiento de Trump corre el riesgo de verse socavado por su postura sobre la inmigración, que ha convertido en un elemento central de su campaña, prometiendo terminar el muro fronterizo y llevar a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También contribuyó a hundir la medida bipartidista que habría proporcionado recursos para la frontera, negando a Biden una victoria política.

Una encuesta de UnidosUS reveló que la inmigración es un tema importante para los votantes hispanos, pero por debajo de las preocupaciones económicas y la atención médica, y los encuestados se mostraron a favor de una vía a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y mostraron un “apoyo mínimo a cualquier plan de deportación”.

Sin embargo, la campaña del expresidente se ha visto impulsada por el amplio descontento de los votantes sobre la gestión económica de la administración Biden. En la encuesta de UnidosUS, las principales prioridades de los votantes latinos son la inflación, el empleo y el alto costo de la vivienda.

En la entrevista radial del martes, Harris hizo hincapié en sus esfuerzos para bajar los precios, destacando en particular el impacto en los hogares hispanos.

“Tengo la intención de seguir trabajando en ello, sobre todo porque sabemos que más del 25% de las familias latinas tienen dificultades con sus presupuestos para comprar alimentos”, dijo Harris.

Nevada es uno de los estados en los que los candidatos han tratado de atraer a los votantes abordando las preocupaciones económicas. Tanto Trump como Harris prometen eximir de impuestos las propinas si son elegidos, una postura destinada a atraer a los trabajadores del sector servicios del estado.

“La inmigración es importante. Pero ahora es como el número seis en temas”, afirmó la representante Delia Ramírez, demócrata de Illinois, señalando que el foco debería estar en la economía.

“Para los latinos —la economía— poder comprar una casa y dársela a nuestros hijos, y nuestra oportunidad de poder tener un negocio es igualmente importante”, indicó Ramírez. “Al igual que cualquier otro estadounidense”.