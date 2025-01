El número de llamadas a LA Estate Rentals, una firma que gestiona y alquila viviendas en algunos de los barrios más caros de la zona, se ha disparado a 500 al día, más de 10 veces el número antes de los incendios, dijo su propietario Michael Patrick.

Hace poco consiguió que un inquilino pagara US$ 35,000 al mes por una vivienda en Beverly Hills con un contrato a 12 meses. Después de los incendios, pero antes de cerrar el trato, el propietario pedía US$ 40,000.

“Lo que está pasando en el mercado inmobiliario es desagradable”, dijo Patrick por teléfono. “La gente abusa de los precios. Se ha convertido en como el eBay de las casas, una guerra de ofertas”.

Los Ángeles, la segunda mayor área metropolitana de Estados Unidos, es desde hace tiempo uno de los mercados menos asequibles del país para comprar o alquilar. Ahora la presión sube ya que los incendios que mataron al menos a 24 personas también destruyeron más de 12,000 estructuras, muchas de ellas viviendas. De un momento a otro, un nuevo grupo de personas de todos los niveles de ingresos no tiene dónde vivir.

Solo un 5% de los apartamentos de Los Ángeles estaban vacíos antes de los incendios, con un alquiler medio de US$ 2,299, según informó el servicio inmobiliario CoStar Group Inc. El mercado estaba aún más apretado en zonas afectadas por los incendios.

La tasa de vacancia era del 3.8% en Pasadena, cerca del incendio de Eaton, y del 2.1% en el oeste del condado de Los Ángeles, donde está ardiendo el incendio de Palisades.

Como los evacuados están buscando residencias cerca de sus propiedades quemadas, la competencia es más feroz en zonas donde la oferta ya era muy baja. La demanda de viviendas amuebladas, que cuestan más, se ha disparado porque muchos perdieron todas sus pertenencias.

“Hay demasiada demanda”, afirma Aaron Kirman, director ejecutivo de Christie’s International Real Estate Southern California. “Tengo dos propiedades por arrendar que recibieron 20 solicitudes cada una”.

Zillow Group Inc. ha retirado cientos de listados que habrían violado normas de fijación de precios desde que comenzaron los incendios, dijo Alex Lacter, un representante de la compañía. Zillow está explorando nuevas formas para identificar precios abusivos, pero por ahora, está asignando trabajadores para investigar anuncios que han sido marcados por los usuarios.

En la web también aparecen avisos “carnada” publicadas por personas que dicen representar propiedades, dijo Patrick, de LA Estate Rentals. A quienes llaman se les suele decir que las propiedades ya están ocupadas. Luego les ofrecen una casa completamente distinta a un precio más alto.

En su propia empresa, Patrick tenía 200 propiedades en oferta antes de los incendios. Ahora se está quedando sin ninguna.

Una propiedad frente a la playa quemada después del incendio de Palisades en Malibú, California, el 10 de enero.

“No hay nada de calidad en el rango de US$ 10,000 a US$ 20,000 en Santa Mónica o Brentwood”, dijo.

El efecto es más doloroso para la gente en barrios menos lujosos. Muchos angelinos de ingresos bajos o medios han perdido sus casas y sus posesiones, y muy pocos tienen ahorros a los que puedan recurrir para competir en un mercado inmobiliario cada vez más caro.

Es normal que los precios suban tras los desastres naturales, al menos brevemente, dijo Jay Lybik, director nacional de CoStar de análisis multifamiliares. Dos ejemplos destacados: El huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 y el huracán Harvey de Houston en 2017.

Una gran diferencia ahora, sin embargo, es que las casas inundadas en las zonas de la Costa del Golfo podrían ser restauradas más fácilmente que las casas de Los Ángeles que se quemaron hasta los cimientos y necesitan una reconstrucción total, dijo Lybik.

En Nueva Orleans, gran parte de la población nunca regresó tras Katrina. En Houston, las nuevas construcciones cuestan menos y se enfrentan a menos obstáculos normativos que en el sur de California.

“El mercado ya está muy ajustado” en Los Ángeles, dijo Lybik. “La absorción de los hogares desplazados tendrá un mayor impacto en el mercado en general”.