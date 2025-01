Las nuevas estimaciones de los analistas de Wells Fargo & Co. y Goldman Sachs Group Inc. superan con creces la predicción más alta realizada la semana pasada por JPMorgan Chase & Co., según la cual los incendios costarían a las aseguradoras unos US$ 20,000 millones.

Los proveedores de seguros de viviendas se llevarán la peor parte. Allstate Corp., Chubb Ltd., American International Group. y Travelers Cos son las más expuestas entre las empresas cubiertas por los analistas de Wells Fargo, según una nota que el banco envió a los clientes el 12 de enero.

Las aseguradoras más expuestas no cubiertas por el banco incluyen a Mercury General Corp. y Cincinnati Financial Corp, según los analistas.

Las aseguradoras mundiales de daños materiales también empiezan a reconocer el impacto de la catástrofe.

La japonesa Tokio Marine Holdings Inc. está “haciendo esfuerzos en todo el grupo para pagar las solicitudes de seguros a los afectados lo antes posible”, dijo su presidente, Satoru Komiya, el martes en una reunión informativa en Tokio.

Es demasiado pronto para estimar el impacto de los incendios forestales de Los Ángeles en los resultados de negocio de la aseguradora, señaló.

Tokio Marine, junto con las japonesas MS&AD Insurance Group Holdings Inc. y Sompo Holdings Inc. están expuestas colectivamente a cerca del 3% de los daños asegurados por los incendios de California, según una estimación de Steven Lam, analista de Bloomberg Intelligence.

Edificios dañados y destruidos en un barrio residencial después del incendio de Eaton en Altadena, el 13 de enero.

Los Ángeles se enfrenta a una segunda semana de rachas de viento que empeoran los incendios forestales y dificultan los esfuerzos de los bomberos por contenerlos.

Al menos 24 personas han muerto y más de 12,000 edificios en más de 1,600 hectáreas en los barrios de Pacific Palisades y Altadena han quedado reducidos a cenizas.

Según una nota fechada el 13 de enero, los analistas de Goldman Sachs estimaron las pérdidas aseguradas entre US$ 10,000 millones y US$ 30,000 millones, que probablemente ascenderán a unos US$ 40,000 millones si se tienen en cuenta las pérdidas no aseguradas.

El banco añadió que se espera que los incendios afecten al crecimiento de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos entre 15,000 y 25,000 en enero.

Hasta el lunes, los incendios de Palisades y Eaton seguían ampliamente descontrolados.