El primer vehículo enchufable de pila de combustible de hidrógeno producido en Estados Unidos, el Honda todocaminos SUV CR-V FCEV 2025, está ya disponible en California con tres opciones de ‘leasing’, informó el fabricante de automóviles japonés.

La opción de ‘leasing’ más barata que ofrece Honda para el CR-V FCEV es de seis años por US$ 389 al mes, con un pago inicial de US$ 2,889 y 72.000 millas (115.872 kilómetros) además de un crédito de hidrógeno de US$ 30,000.

Las otras dos opciones son: ‘lease’ de tres años con un pago mensual de US$ 459 y ‘lease’ de 2 años por US$ 489.

El CR-V FCEV tiene un alcance de 270 millas (434 kilómetros) con la pila de combustible más 29 millas (47 kilómetros) proporcionadas por las baterías.

Honda destacó que para viajes más largos, el vehículo puede repostar rápidamente, como un vehículo de gasolina, para rellenar el depósito de hidrógeno, que no genera más emisiones que agua.

El módulo de pila de combustible de hidrógeno genera 92,2 kW y el motor eléctrico del vehículo genera 174 caballos de potencia. La batería tiene una capacidad de 17,7 kWh.

El vehículo, que está producido en la planta de montaje de Honda en Marysville (Ohio), es el primero del fabricante japonés que utiliza la nueva segunda generación del Módulo de Pila de Combustible (FCM, en inglés) que ha desarrollado de forma conjunta con General Motors (GM).

El nuevo FCM tiene un costo dos tercios inferior a la primera generación del módulo de pila de combustible gracias a la adopción de nuevos materiales para los electrodos y mejora de la productividad, entre otras medidas.

El equipamiento del CR-V FCEV 2025 incluye un panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, una pantalla táctil de 9 pulgadas y un sistema de sonido Bose de 12 altavoces.

Además, el vehículo puede funcionar como generador de electricidad y está equipado con un enchufe de 110 voltios con hasta 1,500 vatios de potencia que puede alimentar pequeños electrodomésticos, aires acondicionados portátiles, herramientas y equipo para acampar.