La emoción global por la “boda real” entre la reina del pop Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce alcanzó su punto máximo el viernes, con informes de que la pareja ya se dio el “sí, acepto” antes de su extravaganza de primera categoría en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

Eclipsando las celebraciones nacionales por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, la boda del año se está llevando a cabo en medio de una ola de calor sin precedentes, un bloqueo informativo casi total y un dispositivo de seguridad que normalmente se reserva para los jefes de Estado.

(ARCHIVOS) La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift besa al ala cerrada número 87 de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, después de que los Chiefs ganaran el Super Bowl LVIII contra los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

“Ella es lo más grande de Estados Unidos: es como nuestra realeza, es nuestra reina, es todo”, dijo Alyssa Heinen, de 24 años, en Manhattan.

“Estamos tan felices de que haya encontrado al amor de su vida y que él también resulte ser alguien tan importante. Para nosotros, se siente como una boda real”, agregó.

La frenética cobertura en torno a la boda incluyó fuentes no identificadas que dijeron a la columna de chismes Page Six del New York Post que la cantante y el deportista ya se habían casado frente a “un pequeño grupo de seres queridos”.

Trabajadores descargan suministros en las afueras del Madison Square Garden, el lugar donde, según se informa, se celebrarán las bodas de la cantante pop Taylor Swift y el atleta profesional Travis Kelce, en la ciudad de Nueva York el 3 de julio de 2026. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Los amigos de la famosa pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para 100 invitados en el Madison Square Garden.

Alrededor del recinto se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada VIP para impedir que se vieran llegar los invitados. Trabajadores también ajustaron enormes cortinas en las ventanas del estadio.

La cantante Selena Gomez, que según los informes será dama de honor, compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram.

La creadora de “Girls” Lena Dunham, el productor Jack Antonoff y los actores Bradley Cooper y Adam Sandler fueron fotografiados cerca del Garden, que estaba rodeado de barricadas y policía.

Dónuts y langosta

Para el gran evento del viernes, los 1,000 invitados tienen prohibido, según se dice, llevar teléfonos y firmaron acuerdos de confidencialidad.

Medios estadounidenses señalaron que entre las invitadas están también la actriz Zoe Kravitz y las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne.

Los cantantes Stevie Nicks y Tim McGraw se presentarán en la boda, y se rumorea que Ed Sheeran también estará entre quienes se subirán al escenario, reportó Page Six.

La fiesta comenzará, según los informes, con cócteles a media tarde, antes de una recepción que se prolongará hasta la noche.

Durante más de una semana periodistas han estado apostados en el Garden husmeando en busca de pistas. El periódico de referencia de Estados Unidos, The New York Times, ha asignado a dos docenas de reporteros para cubrir la boda.

Fotógrafos han captado camiones de reparto descargando grandes cajas etiquetadas “Garden Party”, mientras que las actualizaciones de minuto incluían la llegada de camiones con entregas de dónuts y langosta.

Boda de cuento de hadas

Mientras tanto, los Swifties —como se conoce a los fans de la megaestrella— han acudido en masa a lugares de la Gran Manzana mencionados en las letras de las canciones de su ídolo, incluido el Bus Stop Cafe en el West Village.

Antes del gran día, el portavoz de Swift dijo que la pareja donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas estadounidenses, incluidas algunas en Nueva York y Kansas City.

Swift reveló su compromiso en agosto pasado en una publicación de Instagram. Los fans se derritieron ante la idea de una boda de cuento de hadas con la artista —que construyó su carrera sobre canciones de amor y desamor— diciendo “sí, acepto” al corpulento y barbudo Kelce.

La ganadora de 14 premios Grammy viene de un año estelar, con el éxito de su álbum “The Life of a Showgirl”, su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores y una nueva canción en la banda sonora de “Toy Story 5”.

Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, firmó para disputar su 14.ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano.