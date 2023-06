Así lo indica un nuevo estudio del proveedor de información financiera SmartAsset, que analizó cuánto pueden ahorrar en impuestos y otros gastos las personas con salarios de seis cifras en Nueva York, San Francisco y Chicago si se trasladan a la ciudad del sur de Florida.

Según el estudio, las personas con un salario de US$ 650,000 que se mudan de San Francisco a Miami se ahorran más de US$ 150,000. La situación es distinta en Chicago, donde el ahorro es de unos US$ 10,500, sobre todo porque el costo de la vida en la llamada “Ciudad de los Vientos” es más bajo y eso compensa las ventajas fiscales de Florida.

LEA TAMBIÉN: Comprar casa en Miami no es un mito pese a la inflación, dice Bank of America

Florida ha sido durante mucho tiempo un destino para los jubilados del noreste, que acudían al sur en busca de un mejor clima e impuestos más bajos. Pero el éxodo desde los estados más costosos, como Nueva York y California, al “Estado del Sol” se aceleró durante la pandemia. Esto ha contribuido a elevar los precios de la vivienda, especialmente en Miami.

El auge inmobiliario ha reducido los beneficios económicos de mudarse a Florida, al menos un poco. El multimillonario inversionista tecnológico Peter Thiel dijo recientemente que trasladarse de Silicon Valley a Miami no tenía sentido.

Cuánto ahorran los que ganan mucho al mudarse de NYC a Miami.

SmartAsset analizó a los contribuyentes solteros que ganan entre US$ 150,000 y US$ 650,000 anuales en Nueva York, San Francisco y Chicago y tomó en cuenta los datos de impuestos federales, estatales y locales. Se utilizaron las zonas céntricas de cada ciudad para calcular los gastos de vivienda y el costo de la vida.

Como era de esperar, el estudio concluyó que el ahorro disminuye con los ingresos, pero las personas que ganan US$ 200,000 al año en San Francisco y Nueva York seguirían obteniendo beneficios significativos al mudarse a Miami.

Cuánto ahorran los que ganan mucho al mudarse de Chicago a Miami

Manhattan y Miami tienen las mayores diferencias en el costo de vida, según el informe. Los costos en Manhattan son un 138% más altos que el promedio de Estados Unidos, pero solo un 23% más altos que el promedio en Miami.

En esta diferencia influye mucho la ausencia de impuestos estatales sobre la renta en Florida: mientras que las personas que ganan US$ 650,000 al año enfrentan una tasa impositiva efectiva del 45% en Nueva York, ese porcentaje se reduce al 35% en Miami.

Cuánto ahorran las personas con altos ingresos al mudarse de San Francisco a Miami |

La tasa impositiva efectiva para los habitantes de San Francisco que ganan US$ 650,000 al año es del 46%, y el costo de vivir en la ciudad es un 83% mayor que el promedio de Estados Unidos.

Mientras tanto, en Chicago, el costo de vida es solo un 17% superior al promedio nacional y la tasa impositiva efectiva para las personas que ganan US$ 650,000 al año es de alrededor del 40%, según el estudio.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí