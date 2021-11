El principal funcionario estadounidense de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, declaró que es posible que el COVID-19 se reduzca el próximo año a una enfermedad endémica desde la actual gran crisis de salud si el país aumenta las tasas de vacunación.

Las dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19 son vitales para llegar a ese punto, aseguró Fauci durante la conferencia de Reuters Total Health, que se lleva a cabo de manera virtual del 15 al 18 de noviembre.

“Para mí, si quieres ser endémico, tienes que lograr que el nivel de infección sea tan bajo que no tenga un impacto en la sociedad, en tu vida, en tu economía. La gente todavía se infectará. Es posible que la gente todavía sea hospitalizada, pero el nivel sería tan bajo que no pensamos en ello todo el tiempo y no influye en lo que hacemos”, dijo Fauci.

Para llegar a ese punto, afirmó, se necesitaría mucha más gente vacunándose y recibiendo refuerzos.

Si Estados Unidos pone refuerzos a disposición de todos, es posible que el país pueda controlar el virus para la primavera boreal del 2022, agregó Fauci.

“Mire lo que otros países están haciendo ahora para adoptar una campaña de refuerzo virtualmente para todos. Creo que si hacemos eso, y lo hacemos en serio, para la primavera podremos tener bien controlado esto”, agregó Fauci.