Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pagaron en 2022 unos US$ 96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales y su legalización aumentaría su contribución para beneficio del país, según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP, en inglés).

El grupo de estudios independiente y con sede en Washington señaló que indocumentados pagaron en concepto de impuestos federales, estatales y locales US$ 8,889 por persona, lo que significa que por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país los servicios públicos obtienen US$ 8,900 millones adicionales.

El análisis de ITEP encontró que más de una tercera parte de los impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados son sobre el salario, y “son esos impuestos los que se destinan para financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder”, apuntó el informe.

LEA TAMBIÉN: Colombia acogerá la primera cumbre ministerial de IA de América Latina y el Caribe

En 2022, los indocumentados pagaron en impuestos US$ 25,700 millones al Seguro Social, US$ 6,400 millones al seguro público para personas de la tercera edad conocido como Medicare y US$ 1,800 millones al Seguro de Desempleo.

En la gran mayoría de estados, los indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1% de los hogares más ricos. Y seis estados recaudaron más de US$ 1,000 millones cada uno debido a los ingresos fiscales generados por los inmigrantes sin estatus legal.

California es el estado que recibió más aportes en pago de impuestos de los indocumentados en 2022 con US$ 8,500 millones de dólares, seguido por Texas US$ 4,900 millones, Nueva York US$ 3,100 millones, Florida US$ 1,800 millones, Illinois US$ 1,500 millones y Nueva Jersey con US$ 1,300 millones.

Los resultados del informe se revelaron justo cuando la campaña del expresidente Donald Trump (2017-2021) ha hecho de la inmigración indocumentada uno de sus principales temas amenazando con “la mayor deportación” en la historia de EE.UU.

El análisis también encontró que a los indocumentados las leyes les exigen pagar más impuestos sobre sus ingresos que a los ciudadanos estadounidenses que están en situaciones similares.

Los inmigrantes indocumentados frecuentemente tienen prohibido recibir créditos fiscales significativos y, a veces, no reclaman los reembolsos en concepto de retención debido al desconocimiento, a la preocupación por su estatus migratorio y a la falta de acceso a la asistencia para la preparación de impuestos.

El estudio divulgado afirma que si se proporcionara la autorización de trabajo a los inmigrantes indocumentados, se aumentarían sus contribuciones fiscales debido a que sus salarios y sus tasas de cumplimiento fiscal aumentaría.

Además añadió que si se otorgara una autorización de trabajo a todos los inmigrantes que están indocumentados actualmente, sus contribuciones fiscales se incrementarían de US$ 40,200 millones a US$ 136,900 millones por año.