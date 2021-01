Los funcionarios estadounidenses deliberaron, pero finalmente decidieron no prohibir las inversiones estadounidenses en Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd., según una persona familiarizada con las conversaciones, lo que elimina una cuota de incertidumbre en torno a las dos empresas más grandes de Asia.

El Departamento del Tesoro bloqueó una iniciativa del Pentágono que buscaba agregar a las dos empresas de internet a una lista negra sobre la base de que ayudaban al Ejército, dijo la persona, quien pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones privadas.

Los funcionarios también debatieron el bloqueo del líder de búsqueda Baidu Inc., pero desecharon el plan, agregó la persona. La noticia fue informada originalmente por el periódico Wall Street Journal.

La decisión elimina la incertidumbre en torno al líder chino de las redes sociales y los juegos Tencent y Alibaba, el gigante del comercio electrónico fundado por el multimillonario Jack Ma que ahora está bajo un intenso escrutinio de los reguladores de Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una versión enmendada de su orden ejecutiva que prohíbe la inversión en compañías chinas vinculadas al Ejército, informó el miércoles la Casa Blanca en un comunicado que no mencionó a ninguna compañía por su nombre.

Imponer una prohibición a los dos gigantes habría marcado la mayor escalada hasta ahora de la Administración saliente, dado el gran tamaño de las dos empresas y la dificultad para deshacer posiciones.

En más de US$ 1 billón, el valor de mercado combinado de ambas empresas es casi el doble del mercado bursátil de España, mientras que en conjunto representan cerca de una décima parte de la ponderación del índice de referencia de mercados emergentes de MSCI Inc.

Argumentando razones de seguridad nacional, Trump firmó una orden ejecutiva en noviembre que requería que los inversionistas se retiraran de las compañías chinas vinculadas al Ejército de esa nación. El Departamento de Defensa agregará más empresas a la lista, señaló la persona sin dar más detalles.

Eso afectaría aún más la relación entre las dos economías más grandes del mundo, que se han enfrentado por todo, desde el COVID-19 hasta Hong Kong. Las autoridades en Washington han intensificado los esfuerzos para privar a las empresas chinas del capital estadounidense en los últimos meses de la Administración de Trump, lo que se suma a las tensiones económicas en momentos en que el presidente electo, Joe Biden, se prepara para asumir el control este mes.

“China se opone a la politización de los problemas económicos y comerciales y al abuso del poder estatal y el concepto de seguridad nacional para reprimir a las empresas extranjeras”, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian , durante una conferencia de prensa diaria el jueves.

Zhao instó a EE.UU. a respetar los principios de la economía de mercado y proporcionar un entorno empresarial justo, imparcial y transparente para las empresas extranjeras.