Funcionarios chinos estarían evaluando una posible opción que implica que Elon Musk adquiera las operaciones estadounidenses de TikTok si la empresa no logra esquivar una polémica prohibición de la aplicación de videos cortos, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg.

Las autoridades de Pekín prefieren firmemente que TikTok permanezca bajo la propiedad de la empresa matriz ByteDance Ltd., dicen las personas, y la compañía está impugnando la inminente prohibición con una apelación ante la Corte Suprema de EE.UU. Pero los jueces señalaron durante los alegatos del 10 de enero que es probable que mantengan la prohibición.

Altos funcionarios chinos ya habían comenzado a debatir planes de contingencia para TikTok como parte de una amplia discusión sobre cómo trabajar con el gobierno de Donald Trump, uno de los cuales involucra a Musk, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas al revelar discusiones confidenciales.

Un potencial acuerdo de alto perfil con uno de los aliados más cercanos de Trump tiene cierto atractivo para el Gobierno chino, que se espera que tenga algo que decir sobre si TikTok finalmente se vende, dijeron las personas. Musk gastó más de US$ 250 millones apoyando la reelección de Trump, y ha sido elegido para un papel prominente en la mejora de la eficiencia del gobierno después de que el republicano asuma el cargo.

Bajo un escenario que ha sido discutido por el Gobierno chino, X de Musk tomaría el control de TikTok US y dirigirían los negocios juntos, dijo la fuente. Con más de 170 millones de usuarios en EE.UU., TikTok podría apoyar los esfuerzos de X por atraer anunciantes. Musk también fundó una empresa separada de inteligencia artificial, xAI, que podría beneficiarse de las enormes cantidades de datos generados a partir de TikTok.

Musk, que se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Trump, tiene importantes intereses en China, donde está la principal base de producción a nivel mundial de su compañía Tesla. Foto: Allison Robbert/AFP/Bloomberg

Los funcionarios chinos aún no han llegado a un consenso firme sobre cómo proceder y sus deliberaciones son todavía preliminares, dijeron las personas. No está claro cuánto sabe ByteDance sobre las discusiones del Gobierno chino o si TikTok y Musk han estado involucrados. Tampoco está claro si Musk, TikTok y ByteDance han mantenido conversaciones sobre los términos de cualquier posible acuerdo.

Musk y sus representantes no respondieron a una solicitud de comentarios. Musk publicó en abril que cree que TikTok debería seguir estando disponible en EE.UU. “En mi opinión, TikTok no debería prohibirse en EE.UU., aunque tal prohibición pueda beneficiar a la plataforma X”, escribió en X. “Hacerlo sería contrario a la libertad de expresión. No es lo que Estados Unidos representa”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, declinó hacer comentarios sobre la historia durante una rueda de prensa regular el martes, remitiendo a los periodistas a las declaraciones previas de Pekín sobre el asunto. El gobierno del país había denunciado anteriormente los intentos estadounidenses de prohibir TikTok y forzar su venta, calificándolos de “intimidación económica” y “saqueo”.

La Administración del Ciberespacio de China y el Ministerio de Comercio de China, organismos gubernamentales que podrían estar implicados en las decisiones sobre el futuro de TikTok, no respondieron a las solicitudes de comentarios. “No se puede esperar que hagamos comentarios sobre pura ficción”, dijo un representante de ByteDance.

Las conversaciones en Pekín sugieren que el destino de TikTok ya no puede estar bajo el control exclusivo de ByteDance, dijeron las personas. Los funcionarios chinos reconocen que se enfrentarán a duras negociaciones con la administración Trump sobre aranceles, controles de exportación y otras cuestiones, y ven las negociaciones sobre TikTok como un área potencial para la reconciliación, dijeron.

Las operaciones de TikTok en EE.UU. podrían valorarse entre US$ 40,000 millones y US$ 50,000 millones, según estimaron el año pasado los analistas de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh y Damian Reimertz. Es una suma considerable incluso para la persona más rica del mundo. No está claro cómo Musk podría llevar a cabo una transacción así, si requeriría la venta de otras participaciones o si el gobierno estadounidense lo aprobaría. Pagó US$ 44,000 millones por Twitter en 2022, y todavía está pagando préstamos de gran cuantía.

La respuesta de TikTok

En un comentario enviado a EFE, TikTok calificó este martes de “pura ficción” la posibilidad de que las autoridades chinas planeen su venta a Elon Musk si el Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente respalda su cierre, según la exclusiva de Bloomberg.

“No se puede esperar que comentemos sobre algo que es pura ficción”, señala el escueto comentario enviado a EFE por un portavoz de TikTok, que tiene una de sus sedes en Singapur.

La respuesta alude a la publicación exclusiva de Bloomberg este martes que indica que las autoridades chinas evalúan como “posible opción” la adquisición por parte del magnate estadounidense Elon Musk, dueño de X y que formará parte de la Administración de Donald Trump, de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Esta posibilidad se plantea, según Bloomberg, que cita fuentes cercanas al caso, si TikTok no logra eludir su prohibición en Estados Unidos, a la espera de que el Supremo decida si respalda la ley que puede cerrar la red social en el país si no se separa de su matriz, ByteDance, antes del 19 de enero, como estipula la norma.

La regulación, aprobada por el Congreso de EE.UU. el pasado abril por demócratas y republicanos, dio a la china ByteDance nueve meses para encontrar un inversor de un país que no sea considerado un ‘adversario’ de Estados Unidos.

Los legisladores estadounidenses justificaron su decisión argumentando que la plataforma representa una amenaza para la seguridad nacional debido a la posibilidad de que el Gobierno chino acceda a los datos de los usuarios.

Por su parte, China ha criticado en varias ocasiones la “represión” contra TikTok por parte de EE.UU., asegurando que se trata de “una táctica intimidatoria” que se acabará “volviendo contra” el país norteamericano.

El cierre de TikTok en Estados Unidos podría producirse solo un día antes de que Trump regrese a la presidencia el 20 de enero.

Si bien en su primer mandato (2017-2021) el republicano intentó prohibir la red social, en esta ocasión pidió al Supremo de EE.UU. que paralice la entrada en vigor de la ley hasta que él estuviese en la presidencia tras prometer en campaña que “salvaría TikTok”.

Los intereses de Musk

Musk, que se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Trump, tiene importantes intereses en China, donde está la principal base de producción a nivel mundial de su compañía Tesla.

El magnate ya defendió el pasado abril que “TikTok no debería ser prohibida en Estados Unidos. (...) Hacerlo iría en contra de la libertad de expresión, y eso no es lo que defiende Estados Unidos”.

China tiene una ‘acción de oro’ en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión.

Con información de Bloomberg y EFE