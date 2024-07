La campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que los reportes sobre su posible retirada son “falsos” y que el mandatario está decidido a continuar su carrera por la reelección para vencer al exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Fuentes de la campaña le dijeron a EFE que es “falso” que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura, según informó el diario The New York Times.

La cadena CNN añadió posteriormente que Biden reconoció en privado a un aliado que los próximos días son críticos.

Biden, explicaron las citadas fuentes, va a continuar con su campaña para la reelección porque ve de manera clara que existe un camino para vencer a Trump (2017-2021), a quien ya derrotó en las elecciones de 2020.

Según esas fuentes, el presidente ya ha tenido varias conversaciones este miércoles por la mañana para intentar aplacar las críticas que han surgido tras el debate del pasado jueves contra Trump, en el que el mandatario tenía la voz más áspera y ronca que de costumbre por un resfriado y tuvo dificultades para concluir algunas frases.

En concreto, Biden conversó hoy por teléfono con el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y con el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. También habló con el senador por Delaware Chris Coons, que es uno de sus aliados más cercanos, detallaron esas fuentes.

Según la agenda oficial de la Casa Blanca, por la tarde Biden tiene previsto almorzar con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y se reunirá a puerta cerrada con los gobernadores demócratas.

Hasta ahora, Biden no ha dado ninguna señal de que quiera retirarse de la carrera por la Casa Blanca e influyentes figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.

Noticia bomba

La presión sobre el presidente Joe Biden para que abandone la carrera presidencial se intensificó el miércoles con una noticia bomba publicada en el New York Times, según la cual Biden había reconocido a un aliado clave que podría tener que abandonar su candidatura a la reelección si no logra cambiar la opinión pública en los próximos días.

La Casa Blanca y la campaña de Biden salieron rápidamente a desmentir la información, informó Bloomberg. Pero al atribulado presidente se le acaba el tiempo para convencer a los ansiosos funcionarios, donantes y votantes demócratas de que sigue siendo una opción viable para evitar que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

“Las conversaciones que el presidente ha estado manteniendo con los demócratas de todo el país les van a asegurar que él está en esta carrera, que sabe que necesita tranquilizar al pueblo estadounidense, y que nuestra campaña continuará creciendo y escalando para ganar en noviembre”, declaró a CNN el subdirector de campaña de Biden, Quentin Fulks.

La primera prueba inmediata para el presidente será una reunión organizada apresuradamente para el miércoles por la noche con gobernadores demócratas, muchos de los cuales están en el centro de las especulaciones sobre la posibilidad de reemplazar a Biden en la papeleta en caso de que dé un paso al lado.

Algunos gobernadores destacados a nivel nacional con amplias redes de recaudación de fondos, como Gavin Newsom, de California, y JB Pritzker, de Illinois, acudirán en persona a la Casa Blanca para la reunión de crisis, mientras que otros lo harán de forma virtual.

Por otra parte, Biden ha estado llamando a legisladores demócratas de alto nivel —incluido el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries— en un intento por reforzar su apoyo en el Capitolio, incluso cuando miembros de su partido están expresando públicamente su consternación por su campaña.

Esa ansiedad se ha visto alimentada por una avalancha de informes recientes que sugieren que otros demócratas están considerando posibles candidatos para reemplazarlo.

El martes, el Washington Post informó que el expresidente Barack Obama había transmitido en privado a sus aliados que el camino hacia la reelección de Biden era más difícil después de su actuación en el debate.

Reuters publicó una nueva encuesta en la que la vicepresidenta Kamala Harris —la sucesora más probable si Biden da un paso al lado— está detrás de Trump, el candidato republicano, por un solo punto, lo que alimentó las especulaciones de que tendría más posibilidades de encabezar la candidatura.

Con información de EFE y Bloomberg