EE.UU. pagará más de US$ 1,000 millones por 100 millones de dosis de vacuna potencial de J&J El último contrato fija un precio de unos US$ 10 por dosis de la vacuna producida por J&J, o US$ 20 si se incluyen otros US$ 1,000 millones comprometidos por el gobierno en marzo.