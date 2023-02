“Iré al grano. Me retiro, para siempre”, dijo Brady en un video publicado este miércoles en redes sociales.

Brady, siete veces campeón del Super Bowl, anunció su retiro después de la temporada 2021, solo para decir un par de semanas después que estaba de regreso. Este año, el mariscal de campo llevó a los Bucaneros de Tampa Bay a un récord de 8-9 y a los playoffs, donde perdieron ante los Vaqueros de Dallas en la ronda de comodines.

En 23 temporadas en la NFL, Brady ganó más de US$332 millones, según la base de datos financiera. Spotrac. Además, tiene acuerdos de patrocinio con Under Armour Inc. y Hertz Global Holdings Inc., entre otras grandes marcas.

La última vez que anunció su retiro, Brady dijo que se concentraría en sus propias empresas, incluido el sitio deportivo TNF Autograph.io, la marca Brady y TB12 Sports. En Mayo, el director ejecutivo de Fox Corp., Lachlan Murdoch, anunció que Brady se uniría a Fox Sports como analista una vez que termine su carrera como jugador.

El New York Post reportó que el acuerdo está valorado en US$375 millones durante 10 años, lo que lo convertiría en el contrato más grande en la historia de las transmisiones deportivas.

Steve Young ganó tres anillos de Super Bowl como mariscal de campo de los San Francisco 49ers y llegó al Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Después de retirarse, ayudó a recaudar alrededor de US$7,000 millones como cofundador de HGGC LLC, una firma de capital privado en Palo Alto, California.

Joe Montana, otro ex mariscal de campo del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers, cofundó el fondo de riesgo Liquid 2 Ventures en 2015 e invirtió en GitLab Inc. con una valoración de US$12 millones. La plataforma de desarrollo de software debutó en bolsa en 2021 con una valoración de US$11,000 millones.

Anteriormente, Eli Manning, de los Gigantes de Nueva York se unió a la firma de capital privado Brand Velocity Group, que se especializa en productos de consumo y como socio después de la jubilación para trabajar en el desarrollo de negocios y ofertas.

Qué sigue

Si bien Brady no dijo qué podría venir después, el deportista cuenta con un rango de inversiones, incluida una plataforma de recaudación de fondos de caridad Omaze Inc., su servicio de intercambio de tarjetas Alt y la plataforma de aprendizaje en línea Class Technologies Inc.

En los últimos doce meses, a una de sus apuestas no le ha ido tan bien. Brady posee más de 1,1 millones de acciones ordinarias de la criptoempresa colapsada FTX Trading, según muestran los documentos de la corte de quiebra.

A principios del año pasado, Brady, a través de la empresa que posee sus marcas, presentó 26 solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. El rango de aplicaciones varía desde entrega de alimentos, agua embotellada, barras de proteínas, restaurantes y boutiques minoristas hasta el cuidado de la piel, velas, anteojos, joyas, muebles y equipos de gimnasia.

Y fuera del campo, ha sido un período tumultuoso para Brady. Él y la modelo Gisele Bundchen finalizaron su divorcio en octubre, poniendo fin a un matrimonio de 13 años entre dos de las personas con mayores ingresos en el mundo del deporte y la moda.

Sin embargo, Brady se retira de la NFL como uno de sus jugadores más condecorados de todos los tiempos. El 15 veces seleccionado para el Pro Bowl tiene más yardas de pase en su carrera (89,214), pases completados (7,753) y touchdowns de temporada regular (649) que cualquier otro mariscal de campo en la historia de la liga, según la base de datos Pro Football Reference.

Pero más que las estadísticas en bruto, el legado de Brady tiene que ver con sus victorias.

Ha tenido más remontadas y series ofensivas ganadoras que cualquier otro mariscal de campo. Jugó en 10 Super Bowls, ganó siete y obtuvo los honores de jugador más valioso en cinco de ellos.