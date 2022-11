El Gobierno de Estados Unidos que dirige Joe Biden dejó de aceptar solicitudes para condonar la deuda estudiantil este viernes, después de un fallo judicial que declaró ilegal el plan promovido por el Ejecutivo demócrata.

En un comunicado en la página web del programa de condonación de deuda, el Gobierno informó que a consecuencia de la decisión judicial, “en estos momentos no se aceptan solicitudes” e indicó que desde la Administración están trabajando para tumbar esa orden.

En un fallo emitido el jueves, el juez del distrito norte de Texas, Mark Pittman, señaló que el programa, que busca cancelar hasta US$ 20,000 en deuda por persona, es una “maniobra inconstitucional”.

En el caso, los representantes legales de la Administración Biden argumentaron que la ley Heroes, aprobada por el Congreso en 2003, le daba al ejecutivo la autoridad para implementar el plan de condonación de deuda.

El juez rechazó este argumento y aseguró en el fallo del jueves que el Ejecutivo no tenía “una autorización legislativa clara” para llevar a cabo el programa.

“En este país no estamos gobernados por un Ejecutivo todopoderoso (...) sino por una Constitución que establece tres ramas del gobierno independientes”, escribió el juez Pittman, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump.

Esta decisión judicial llegó una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara un intento de una organización conservadora por bloquear el programa de condonación de deuda.

La jueza Amy Coney Barrett denegó una solicitud de emergencia de la fundación Pacific Legal, con sede en California, para que el alto tribunal bloqueara la política impulsada por la Casa Blanca.

El programa, para el que ya han aplicado unas 26 millones de personas, está suspendido de manera temporal por orden de otro tribunal federal a raíz de una denuncia liderada por 6 estados con Gobiernos republicanos.

A finales de agosto, Biden anunció que perdonará parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con el Gobierno federal para poder pagar sus estudios, en un guiño al voto joven antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre.

El mandatario informó de la cancelación de hasta US$ 20,000 de deuda por estudiante, pero esa medida solo beneficiará a quienes ganan menos de US$ 125,000 al año o a quienes, estando casados, suman ingresos por debajo de los US$ 250,000 anuales.

Fuente: EFE