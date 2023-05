La frontera de Estados Unidos con México “no estará abierta” la próxima semana cuando expiren las restricciones sanitarias impuestas en la era de Donald Trump, aseguró Washington este viernes.

Durante una visita a la ciudad fronteriza de Brownsville, en Texas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que han tomado medidas para evitar que el sistema sea sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes cuando la normativa llamada Título 42 expire el jueves.

“Estamos construyendo vías legales que proporcionarán un camino seguro y ordenado para que las personas que reúnan los requisitos para recibir ayuda en virtud de la legislación estadounidense lleguen a Estados Unidos de forma segura”, dijo Mayorkas en declaraciones a los medios.

“Al mismo tiempo, quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias”.

“El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”.

El Título 42, cuya aplicación expira el 11 de mayo, es una medida sanitaria impuesta por Trump para cortar el flujo migratorio durante la pandemia que se ha convertido en una restricción fronteriza de facto, cuestionada por especialistas por considerar que contraviene el derecho a la solicitud de asilo en Estados Unidos.

El gobierno del presidente demócrata, Joe Biden, está bajo presión, debido a que el Partido Republicano afirma que incluso con la medida la frontera está fuera de control.

“El 11 de mayo es una pesadilla para los estadounidenses”, dijo el conservador senador Lindsey Graham esta semana.

“En los próximos 90 días verán entre 900,000 y 1,1 millón” de migrantes cruzando la frontera, aseguró Graham. Estados Unidos “está bajo amenaza”, agregó.

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que en marzo, último mes disponible, autoridades registraron 192,000 encuentros con migrantes en la frontera sur.

El número no se traduce en cantidad de migrantes, debido a que una persona puede intentar cruzar varias veces y ser devuelta de inmediato debido a lo establecido en el Título 42.

Biden anunció el martes que enviará otros 1,500 soldados para reforzar la seguridad en la frontera de 3,145 kilómetros que comparten México y Estados Unidos, que ya cuenta con la presencia de 2,500 uniformados.

