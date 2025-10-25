Un agente de ICE se encuentra afuera de las audiencias del tribunal de inmigración en el edificio federal Jacob K. Javits en Nueva York.
Un agente de ICE se encuentra afuera de las audiencias del tribunal de inmigración en el edificio federal Jacob K. Javits en Nueva York.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigirá que todos los inmigrantes y no ciudadanos sean fotografiados al entrar y salir de Estados Unidos bajo nuevas regulaciones publicadas el viernes.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.