El índice de costo del empleo (ECI, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo —un indicador amplio de salarios y beneficios— aumentó un 1.3% en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores, en comparación con una estimación de economistas del 1.2%.

Por separado, el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, que constituye la base del objetivo de inflación de la Reserva Federal, subió en junio en un 1% intermensual, el ritmo más rápido desde 2005.

Los empleadores, con un número casi récord de puestos vacantes, están tratando de atraer y retener a los trabajadores con salarios más altos y otros beneficios, mientras que los consumidores se ven presionados en todos los ámbitos y, en particular, por los costos de los alimentos y el combustible.

Los funcionarios de la Fed han implementado los aumentos de tasas de interés más pronunciados en décadas y han señalado que su principal prioridad es reducir la alta inflación, aunque esta semana aumentaron las especulaciones en los mercados financieros de que una economía en desaceleración obligará al banco central a reducir los costos de endeudamiento a principios del próximo año.

Después de los datos, los futuros de acciones redujeron las ganancias y los rendimientos del Tesoro a dos años aumentaron.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a menudo se ha referido al ECI como un indicador clave de la estrechez del mercado laboral.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles después de que el banco central anunciara su decisión de elevar las tasas de interés en otros 75 puntos básicos, dijo que el índice es muy importante porque se ajusta según la composición del empleo.

A diferencia de los indicadores de ingresos del informe mensual de empleos –que se prevé que la próxima semana muestre que los ingresos promedio por hora se moderaron en julio–, el ECI no está distorsionado por los cambios de empleo entre ocupaciones o industrias. En términos interanuales, el ECI aumentó un 5,1%, a un nuevo récord.

Powell también dijo que el ECI aún no ha reflejado la misma desaceleración en el crecimiento de los salarios. Los costos laborales aumentaron un récord de 1.4% en el período entre enero y marzo; se trata del cuarto trimestre consecutivo en que el índice ha subido al menos un 1%, el lapso más prolongado en datos desde principios de la década del 2000.

Los aumentos de las compensaciones en el último trimestre fueron generalizados, siendo las ventas, las finanzas y el comercio minorista los sectores que registraron mayores aumentos.

Los sueldos y salarios para los trabajadores civiles aumentaron a un récord interanual del 5.3%. Los beneficios aumentaron un 4.8%. Excluyendo al Gobierno, los salarios privados aumentaron un 5.7% con respecto al año anterior.

A pesar de que los salarios aumentan rápidamente, todavía no están en línea con la inflación, lo que obliga a muchos estadounidenses a tomar decisiones financieras difíciles. Comentarios recientes de compañías como walmart inc. y Best Buy Co. muestran que los consumidores están dedicando gran parte de su presupuesto a lo esencial, dejando poco para otras compras.

Signos de debilidad

Hay señales de que el mercado laboral ya se está debilitando. Por ahora, el mercado laboral sigue siendo “extremadamente ajustado”, según la evaluación de Powell, y eso podría mantener el crecimiento de los salarios al rojo vivo. El número de puestos vacantes ha disminuido un poco, pero sigue cerca de un récord.

Muchas empresas todavía luchan por encontrar trabajadores calificados, pero algunas están comenzando a progresar.

“Absolutamente, hemos visto vientos en contra en el mercado laboral en el primer semestre, pero como señalamos en nuestros comentarios, comenzamos a ver alivio hacia el final del segundo trimestre e incluso en los resultados que estamos observando en julio”, dijo esta semana la directora ejecutiva de Northrop Grumman Corp., Kathy Warden, en una teleconferencia de ganancias.

Pero la economía está perdiendo impulso, lo que quedó de manifiesto en un informe publicado el jueves que mostraba una segunda caída consecutiva en el producto interno bruto. Eso probablemente mantendrá a raya las futuras ganancias salariales.