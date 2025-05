El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista un paquete fiscal que se enfoca en cobrarle más dinero a los migrantes por las remesas enviadas al exterior.

Big Beautiful Bill lleva por nombre el proyecto de la Casa Blanca que ha causado revuelo en el Congreso —incluso entre los republicanos— dado que también elimina los impuestos a las propinas.

En particular, sobre las remesas, Trump propone que los no ciudadanos y extranjeros paguen un 5% por el dinero que manden. Adicional a esta tasa, los usuarios ya pagan entre 5% y 10% en servicios como Western Union o MoneyGram International. El Economista informó que el gravamen solo se aplicaría para los no documentados (ilegales).

Según Bloomberg, el impuesto a las remesas afectará al consumo de los hogares, particularmente, las más pobres o con pocas opciones de ingreso ya que estos recursos se destinan a los gastos y consumo.

En datos del BID —recogidos por IPE— las familias peruanas reciben entre US$ 250 a US$ 300 mensuales por las remesas del exterior. Estados Unidos es el principal país emisor. Foto: AFP

Perú no es ajeno a la advertencia de Trump —que deberá aprobarse en el Congreso—. Cerca de un millón de compatriotas vive en Estados Unidos y gran parte de ellos manda dinero a nuestro país. Al 2024 las remesas procedentes del gigante norteamericano ascendieron a US$ 2,500 millones, en datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En esa línea, el Banco Central de Guatemala señala que el efecto no solo es macroeconómico sino también, microeconómico, ya que el flujo de dinero procedente de Estados Unidos fomenta el consumo.

Analistas prevén que los migrantes absorberán el nuevo impuesto de Trump y las remesas caerán 10% en términos de volumen y transacciones.

Con información de Bloomberg / La República (Colombia) / El Economista