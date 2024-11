El índice Bloomberg Dollar Spot subió el martes a su nivel más alto desde noviembre de 2022, enviando al euro a un mínimo de un año, a medida que los pares de divisas se veían presionados. El yen y el dólar canadiense también se debilitaron hacia niveles psicológicos clave.

“Vemos una buena posibilidad de fortaleza sustancial del dólar a lo largo del próximo año calendario y potencialmente también en 2026″, dijo Helen Given , operadora de divisas en Monex.

“Una administración Trump cambia el cálculo de las previsiones de una manera muy material, ya que la política interna apunta a un gran gasto y la política internacional es probable que sea bastante proteccionista”, agregó.

Índice Bloomberg Dollar en máximo desde 2022 | Elección de Trump y previsiones sobre Fed apoyan al dólar

En todo Wall Street, los estrategas se han unido detrás de previsiones de fortalecimiento del dólar en los días posteriores a la reelección de Trump y a medida que la Cámara de Representantes se acerca obtener el control republicano, al igual que el del Senado. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. esperan que el dólar siga subiendo desde los niveles actuales, según notas de estrategia recientes.

JPMorgan dice que el golpe de optimismo en torno a la victoria de Trump es suficiente para impulsar la divisa, incluso sin un anuncio oficial de aranceles. Aunque es poco probable que la trayectoria del dólar sea lineal dada la falta de visibilidad sobre el calendario de las políticas de Trump, Chandan prevé que el indicador del dólar se fortalecerá hasta un 7% en los próximos meses. Esto llevaría al euro a la paridad con el dólar y al yuan a acercarse a los 7.40 por dólar.

Las monedas del G-10 han caído en todos los ámbitos desde las elecciones estadounidenses |

En Goldman, estrategas como Kamakshya Trivedi afirmaron que serán las propuestas políticas las que impulsarán la divisa. Aunque la fortaleza del dólar está lejos de estar garantizada, incluso con las medidas proteccionistas sobre la mesa, la magnitud de las ganancias adicionales puede variar dependiendo de las medidas antiestimulante de otros países.

Los estrategas de Barclays Plc y Brown Brothers Harriman & Co. apuestan de forma similar a que poco puede interponerse en el camino de una subida sostenida del dólar.

Argumentan que, además de la agenda política de Trump, el impulso económico también ha cambiado de nuevo a favor del dólar, mientras que los operadores reducen las apuestas sobre el alcance del ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal después de que los funcionarios evitaran proporcionar una orientación clara sobre el calendario y la velocidad de las reducciones adicionales.

Los especuladores se quedan con posiciones largas en dólares antes de las elecciones | Tienen unos 17.600 millones de dólares en apuestas largas en el dólar