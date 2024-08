El expresidente Donald Trump posee más de un millón de dólares en una criptomoneda y hasta US$ 250,000 dólares en lingotes de oro junto con la cartera de campos de golf y propiedades que lo han convertido en multimillonario, según declaraciones patrimoniales recién publicadas.

Los detalles proceden de documentos presentados por Trump como parte de su candidatura presidencial republicana, los cuales fueron dados a conocer el jueves por la noche.

Las más de 200 páginas de documentos ofrecen un panorama limitado del dinero y las inversiones del desarrollador inmobiliario que se convirtió en estrella de reality shows y posteriormente en presidente de Estados Unidos. De acuerdo con la ley federal, la mayoría de los valores de los activos se enumeran en un rango, aunque Trump proporciona la cifra exacta de algunos de sus ingresos. El documento no detalla las pérdidas empresariales del expresidente, por lo que es imposible conocer la ganancia que le significa cualquiera de su infinidad de participaciones.

Pero proporciona un vistazo a la vasta riqueza de Trump y algunos detalles nuevos sobre las insólitas maneras en que él genera ingresos.

Inversiones y fuentes de ingreso

Trump declaró haber ganado US$ 300,000 con las ventas de una edición de la Biblia que él y el cantante de música country Lee Greenwood respaldaron, conocida como “La Biblia de Greenwood”. También ganó 4,4 millones de dólares en regalías por un libro llamado “Cartas a Trump” y 500,000 dólares por otro llamado “A MAGA Journey” (“Un trayecto de ‘Hagamos grande a Estados Unidos otra vez’”). Trump sigue recibiendo regalías por muchos otros libros, entre ellos “El arte del acuerdo”, publicado en 1987, el cual le generó al expresidente entre 50.000 y 100.000 dólares el año pasado.

Al ser otrora un miembro del Sindicato de Actores de Cine, Trump recibe una pensión anual de 90.776 dólares.

La fama de Trump procede del sector inmobiliario, pero su mayor activo actual es probablemente su empresa mediática, la cual opera la red social Truth Social. La compañía comenzó a cotizar en la bolsa en marzo, y Trump reporta poseer más de 114 millones de acciones. Actualmente, no puede vender las acciones debido a un acuerdo de “bloqueo” que impide a los principales accionistas vender acciones durante seis meses después de su salida a la bolsa. Las acciones de la compañía se ubicaban en unos US$ 23 por título el viernes, por lo que sus participaciones valen más de US$ 2,000 millones.

Trump también tiene otras inversiones insólitas. Ha declarado tener criptomoneda ethereum por un valor de entre 1 y 5 millones de dólares, una participación digna de mención porque ha prometido eliminar las regulaciones que rigen el sector de las criptomonedas si vuelve a la Casa Blanca.

Trump también declaró haber ganado 7,15 millones de dólares en concepto de derechos de licencia de la empresa NFT INT, la cual parece dedicarse a la venta de tokens digitales. Su esposa, Melania, ganó US$ 330,000 por la venta de NFTs (siglas en inglés de token no fungible), según el informe.

El expresidente también declaró poseer entre US$100,000 y 250,000 en lingotes de oro.

Esos activos palidecen en importancia frente a una amplia gama de grandes inversiones en acciones tradicionales, e incluso una amplia gama de bonos municipales y escolares, así como su portafolio de bienes raíces.

Un gran imperio empresarial

Trump reporta tener una gran variedad de empresas e inversiones en todo el mundo. Muchas parecen ser simplemente marcas registradas en países tan diversos como Argentina, Bielorrusia, Cuba e India. Otras le generan dinero, incluidos los más de 3 millones de dólares en ingresos que declaró por licencias en Dubái y más de 2 millones en Omán.

Los campos de golf de Trump también le producen dinero, incluidos 37 millones de dólares de su club de Bedminster, Nueva Jersey, donde el jueves dio una larga conferencia de prensa; US$ 31 millones de su club de golf de Jupiter, Florida; y 26 millones de libras esterlinas (el equivalente a US$ 33,5 millones) de ingresos de su campo de Turnberry, Escocia.

Mar-a-Lago, el emblemático complejo turístico de Trump en Florida, generó más de 56 millones de dólares en ingresos, según el informe.

Melania Trump recibió un pago de US$ 237,000 por pronunciar un discurso en abril ante el grupo conservador Log Cabin Republicans, que defiende los derechos de las personas homosexuales.

Deudas significativas

Trump enumera varias deudas, entre ellas una derivada de una demanda en su contra entablada por la fiscalía general de Nueva York, en la cual alega un presunto fraude empresarial, y otras dos interpuestas por la reportera de una revista.

Un jurado declaró a Trump culpable de agredir sexualmente a E. Jean Carroll en 1996, y un segundo jurado determinó que la calumnió cuando siguió negándolo.

Trump cifra sus deudas con Carroll entre 1 y 5 millones de dólares y más de 50 millones, la categoría más alta. Los montos fijados en los juicios fueron de 5 y 88 millones de dólares respectivamente. Trump ha apelado las sentencias.

Asimismo, Trump tiene una deuda de más de 50 millones de dólares con la fiscalía de Nueva York. Debe casi US$ 500 millones tras ser sentenciado por fraude y también está apelando ese veredicto.