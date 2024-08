Donald Trump casi fue asesinado el 13 de julio, cuando daba un mitin en Estados Unidos, un hecho que marcó las elecciones de 2024. El candidato republicano sobrevivió por un ligero pero preciso movimiento de su cabeza, aunque su oreja fue herida por una de las balas del tirador que, posteriormente, fue abatido por la seguridad del expresidente de EE. UU. Dos meses después del hecho, una empresa ha fabricado unos billetes no oficiales de 2 dólares que recuerdan el intento de magnicidio.

“Se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto”, dijo Trump a The New York Post, en su primera entrevista tras ser atacado por un joven de 20 años identificado como Thomas Matthew Crooks.

El exmandatario dijo que es un milagro que se encontrara con vida y lamentó que un hecho como el que sufrió todavía suceda en Estados Unidos. “El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro”, señaló.

La foto en la que aparece con el puño en alto y la sangre en su rostro ha sido replicada en el billete de 2 dólares que apareció, de manera no oficial, a propósito del atentado. Te contamos más de lo que se sabe de ese ejemplar.

Las dos caras del billete de 2 dólares de Donald Trump (Foto: National Collector’s Mint)

¿CUÁNTO VALE EL BILLETE NO OFICIAL DE 2 DÓLARES DEL ATENTADO DE DONALD TRUMP?

El billete no oficial de 2 dólares, que recuerda el atentado que sufrió Donald Trump en julio, tiene un precio de 19,95 dólares, de acuerdo a National Collector’s Mint, Inc., la empresa que ha fabricado estos ejemplares.

“El precio final de emisión se fijó en 39 dólares por billete. Sin embargo, durante esta edición especial, este billete conmemorativo de dos dólares a todo color puede ser tuyo por solo 19,95 dólares”, informó la compañía en su campaña publicitaria.

La empresa, además, asegura que el billete no está afiliado ni respaldado ni autorizado por el expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial del Partido Republicano. “Cada billete a todo color viene acompañado de un Certificado de Autenticidad en una carpeta de coleccionista para su conservación y protección”, señaló la compañía.

Agregó que el billete no solo está dirigido para los partidarios de Trump sino que también para el público general, ya que los ejemplares han sido fabricados “para conmemorar” un hecho de “importancia histórica”.

¿DONALD TRUMP SE HA MANIFESTADO SOBRE EL BILLETE?

No, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado sobre la venta de los billetes de 2 dólares que recuerdan el momento en que casi muere ante las balas del tirador Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años que luego fue abatido por la seguridad del empresario.